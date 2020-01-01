Шоумен позабавил Сеть снимком с супругой, дочкой и псом, с которыми проводит карантин .

Карантинный кадр: Юрий Ткач показал постельное фото с женой instagram.com/kvartal95official

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Украинский комик, актер студии “Квартал 95“, член жюри нескольких юмористических шоу Юрий Ткач показал, как проводит карантин с семьей. На странице студии “квартал 95“ в Инстаграм появилось фото, на котором Ткач запечатлен в постели со своей супругой.

Однако, кроме счастливой пары, в кровать наведались и нежданные гости - дочка Лиза и домашний любимец - “мраморная такса“. Все семейство радостно позирует на камеру.

В самоизоляциии есть и приятные моменти😊

Наберите их как можно больше!

# Карантин # квартал95 # kvartal95, - написали в публикации.

Карантинный кадр: Юрий Ткач показал постельное фото с женой instagram.com/kvartal95official

Фолловеры отметили, что фото очень позитивное, и похвалили маленькую Елизавету.

Доченька так на родителей похожа, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что фото Валерия Жидкова рассорило Сеть.

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