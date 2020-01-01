Карантинный кадр: Юрий Ткач показал постельное фото с женой
Читай также: “Доця растет“: Кошевой забавно станцевал с 12-летней Варварой под пеcню Потапа
Украинский комик, актер студии “Квартал 95“, член жюри нескольких юмористических шоу Юрий Ткач показал, как проводит карантин с семьей. На странице студии “квартал 95“ в Инстаграм появилось фото, на котором Ткач запечатлен в постели со своей супругой.
Однако, кроме счастливой пары, в кровать наведались и нежданные гости - дочка Лиза и домашний любимец - “мраморная такса“. Все семейство радостно позирует на камеру.
В самоизоляциии есть и приятные моменти😊
Наберите их как можно больше!
# Карантин # квартал95 # kvartal95, - написали в публикации.
Фолловеры отметили, что фото очень позитивное, и похвалили маленькую Елизавету.
Доченька так на родителей похожа, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что фото Валерия Жидкова рассорило Сеть.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил