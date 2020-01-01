Модель позировала в откровенном наряде на Пасху.

Эмили Ратаковски показала пикантные фото в костюме зайчика instagram.com/emrata

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Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантными фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в белье и чулках. Откровенный наряд модели стилизирован под "пасхального кролика".

Образ дополнили бутафорские кроличьи ушки, которые Эмили надела на голову. В подписи девушка отметила, что снимок был сделан в прошлом году на Пасху и пожелала подписчикам веселых праздников.

Эмили Ратаковски показала пикантные фото в костюме зайчика instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала пикантные фото в костюме зайчика instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала пикантные фото в костюме зайчика instagram.com/emrata

К слову, Ратаковски добавила и снимки с Пасхи этого года - модель показала, как они с мужем красят яйца.

Эмили Ратаковски показала пикантные фото в костюме зайчика instagram.com/emrata

Напомним, что Эмили Ратаковски известна своими идеальными "модельными размерами". Рост девушки 171 см, вес около 50 кг, а параметры - 89-61-87. Актерская карьера Эмили началась с таких картин, как “128 ударов сердца в минуту“, “Исчезнувшей“ Финчера, а также клипа Димы Билана “Неделимые“.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала откровенное фото с мужем.

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