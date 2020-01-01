Эмили Ратаковски показала пикантные фото в костюме зайчика
Читай также: Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантными фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в белье и чулках. Откровенный наряд модели стилизирован под "пасхального кролика".
Образ дополнили бутафорские кроличьи ушки, которые Эмили надела на голову. В подписи девушка отметила, что снимок был сделан в прошлом году на Пасху и пожелала подписчикам веселых праздников.
К слову, Ратаковски добавила и снимки с Пасхи этого года - модель показала, как они с мужем красят яйца.
Напомним, что Эмили Ратаковски известна своими идеальными "модельными размерами". Рост девушки 171 см, вес около 50 кг, а параметры - 89-61-87. Актерская карьера Эмили началась с таких картин, как “128 ударов сердца в минуту“, “Исчезнувшей“ Финчера, а также клипа Димы Билана “Неделимые“.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала откровенное фото с мужем.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил