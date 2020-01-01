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"Такая хорошенькая": Эпатажная модель София Хаджипантели показала детское фото

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Греческая модель, которая узнаваема, благодаря густым бровям, показала фото из семейного архива.

"Такая хорошенькая": Эпатажная модель София Хаджипантели показала детское фото
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели известна не только благодаря стремительной карьере, но из-за необычной внешности - густые сросшиеся брови девушка красит в яркие цвета. На днях эпатажная модель показала детское фото.

В Инстаграм знаменитость добавила снимок с мамой. София позирует в белом кружевном платьице и светлой повязке на волосах. Образ девочки дополняют аккуратные серьги-жемчужины. К слову, брови будущей модели на фото также сросшиеся, но из-за светлого тона не очень привлекают внимание.

В подписи знаменитость пошутила, что вовремя не забрала снимок у своей мамы.

"Такая хорошенькая": Эпатажная модель София Хаджипантели показала детское фото
instagram.com/sophiahadjipanteli

Фолловеры расхвалили фото Софии, назвав ее милой и очаровательной.

Ранее мы писали, что супермодель Белла Хадид показала детское фото.

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Теги: София Хаджипантели, детские фото, архивное фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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