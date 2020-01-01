Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика - забавное фото
Певица продемонстрировала округлившийся животик в пасхальном образе.
Всемирно известная американская певица Кэти Перри, которая 5 марта объявила о первой беременности, поделилась с поклонниками милой фотографией.
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На своей странице в Instagram 35-летняя знаменитость опубликовала селфи, где она запечатлена в пасхальном образе. На снимке Перри позировала без макияжа в забавной пижаме в виде кролика. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки.
Ранее сообщалось, что беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате.
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