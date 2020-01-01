Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика - забавное фото

Певица продемонстрировала округлившийся животик в пасхальном образе.

Всемирно известная американская певица Кэти Перри, которая 5 марта объявила о первой беременности, поделилась с поклонниками милой фотографией.

Читай также: Кэти Перри назвала пол будущего ребенка

На своей странице в Instagram 35-летняя знаменитость опубликовала селфи, где она запечатлена в пасхальном образе. На снимке Перри позировала без макияжа в забавной пижаме в виде кролика. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки.

Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика Скриншот

Ранее сообщалось, что беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​