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Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика - забавное фото

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Певица продемонстрировала округлившийся животик в пасхальном образе.
Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика - забавное фото
Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика - забавное фото
instagram.com/katyperry

Всемирно известная американская певица Кэти Перри, которая 5 марта объявила о первой беременности, поделилась с поклонниками милой фотографией.

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На своей странице в Instagram 35-летняя знаменитость опубликовала селфи, где она запечатлена в пасхальном образе. На снимке Перри позировала без макияжа в забавной пижаме в виде кролика. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки. 

Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика
Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика
Скриншот

Ранее сообщалось, что беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате.

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Теги: Кэти Перри
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Источник: Ivona bigmir)net

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