Супермодель Алла Костромичева провела ревизию в гардеробе коллеги по модельному реалити Нового канала.

Что в шкафу у эксперта "Топ-модели по-украински" Сергея Никитюка? пресс-служба

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Карантин существенно подпортил планы на ближайшее будущее каждому, в том числе и съемочной команде проекта Нового канала «Топ-модель по-украински» — работу над новым сезоном перенесли на 2021 год. Но это не помешало ведущей Алле Костромичевой провести ревизию по шкафу эксперта реалити Сергея Никитюка. Правда, в режиме онлайн.

Супермодель проинспектировала шкаф своего коллеги по «Топ-модели по-украински» в рамках подготовки к новому проекту «Эксперты на карантине», который стартует 14 апреля на YouTube-канале Нового канала.

прямом эфире в Instagram Алла заставила Сергея показать, где и как он хранит свои футболки и носки. Когда Никитюк открыл шкаф, модель воскликнула:

— У тебя там порядок, даже никакой интриги. Мне все понятно — все красиво, уложено, чистота, порядок. Где грязные носки, которые на скорую руку запиханы за батарею?

Что в шкафу у эксперта "Топ-модели по-украински" Сергея Никитюка? пресс-служба

Что в шкафу у эксперта "Топ-модели по-украински" Сергея Никитюка? пресс-служба

В итоге Костромичева нашла то, что искала — в отличие от аккуратно сложенных футболок, носки эксперта ТМПУ вперемешку валяются в ящике. Этот факт позабавил супермодель, и она пообещала, что когда придет в гости к Сергею, то поможет ему заняться сортировкой носков.

Еще больше откровений ведущей, экспертов и участников «Топ-модели по-украински» — в новом проекте «Эксперты на карантине», премьера которого состоится на YouTube-канале Нового канала уже во вторник, 14 апреля

Ранее мы писали, что Алла Костромичева поделилась комплексом упражнений на каждый день.

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