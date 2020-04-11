Alyona Alyona позабавила Сеть карантинными образами - видео

Рэп-звезда продолжает радовать подписчиков веселыми роликами.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с подписчиками новой забавной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила видео, где примеряла различные образы, в которые перевоплощаются украинки на карантине. Так, в ролике знаменитость появилась в роли садовницы, уборщицы, гитаристки, домохозяйки, бьюти-дивы, секси-штучки, учительницы и спортсменки.

Ролик был записан под музыку из видеоигры Mortal Kombat. Alyona Alyona стоит в одной позе, а ее наряды меняются.

“Став лайк, якшо впізнав себе на карантині😉“, - подписала видео рэперша.

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

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