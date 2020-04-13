Кайли Дженнер с дочкой Сторми ярко отпраздновали католическую Пасху.

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи instagram.com/kyliejenner

Читай также: Кайли Дженнер запостила забавное детское фото сестры Кендалл

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер, которая недавно во второй раз стала самой молодой миллиардершей мира, показала, как отпраздновала католическую Пасху со своей 2-летней дочерью Сторми.

Яркие кадры торжества Кайли выставила в Инста-сториз. По фото и роликам видно, что на празднике в семействе Дженнер, как положено, были все пасхальные атрибуты - разноцветные пасхальные яйца, фигурки в виде кроликов ( и даже аниматоры в соответствующих костюмах), разнообразные сладости, в том числе цыплята с зайчиками и морковками, и даже необычные украшения, сделанные из артишоков.

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

На фото также появилась малышка Сторми, одетая в праздничное платье. Звездная мама предпочла сфотографироваться в купальнике.

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи Скриншот

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер шикарно отпраздновала День рождения дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.