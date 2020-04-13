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Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи

Комментариев: 1
Кайли Дженнер с дочкой Сторми ярко отпраздновали католическую Пасху.

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
instagram.com/kyliejenner

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Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер, которая недавно во второй раз стала самой молодой миллиардершей мира, показала, как отпраздновала католическую Пасху со своей 2-летней дочерью Сторми.

Яркие кадры торжества Кайли выставила в Инста-сториз. По фото и роликам видно, что на празднике в семействе Дженнер, как положено, были все пасхальные атрибуты - разноцветные пасхальные яйца, фигурки в виде кроликов ( и даже аниматоры в соответствующих костюмах), разнообразные сладости, в том числе цыплята с зайчиками и морковками, и даже необычные украшения, сделанные из артишоков.

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

 

На фото также появилась малышка Сторми, одетая в праздничное платье. Звездная мама предпочла сфотографироваться в купальнике.

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Яйца, кролики и подарки: Миллиардерша Кайли Дженнер показала яркие кадры Пасхи
Скриншот

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер шикарно отпраздновала День рождения дочери.

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Теги: Кайли Дженнер, Пасха, миллиардерша, семьи звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.04.2020, 13:37
Оценка:  0
гость
Она от своей толстой жoпы никогда неизбавится. Ближе к сорока лет такая жoпа куда не шло, но в 20лет столько жира . У них на фото бабы светлой кожи, а ёбaри негры сранные.
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