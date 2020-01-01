"Со мной виделись только через стекло": Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной

В 18-летнем возрасте украинская артистка провела на карантине 40 дней.

Украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала приняла участие в флешмобе #дякуюлікарю и рассказала, что в юности уже пережила один карантин.

Читай также: “Полола грядки и собирала черешню“: Джамала вспомнила о детстве в Крыму

Так, на своей странице в Инстаграм артистка вспомнила, что в детстве у нее часто были отиты и ангины. А во время учебы на первом курсе Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского у нее диагностировали скарлатину.

“Помню, что в 6 лет у меня были частые отиты, мне было очень больно😭 И о, чудо! Не помню как, но доктор вылечил меня - перестали болеть уши и уменьшились ангины 🙏🏽🙌🏾 В 18 лет, на первом курсе консерватории, я заболела скарлатиной. 👀 Скарлатиной, Карл! Такое ещё было? Да, мне тоже казалось, что это название из «Айболита», а не настоящая болезнь 😂“, - поделилась певица.

Джамала вспомнила, что ее поместили на 40-дневный карантин в в инфекционную больницу. Со своими друзьями и родственниками она могла общаться только через стекло.

“Меня положили в инфекционную больницу, на 40 дней поместили в карантин. Это была какая-то программа “За стеклом“, потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали, это было очень тяжело, а ещё я очень переживала, что пропускаю занятия по вокалу. Важно было долечиться, так как скарлатина поражает самое ценное - горло. Благо, болезнь прошла без последствий. И снова не без помощи заботливых врачей, которые меня вылечили“, - призналась Джамала.

Кроме того, 36-летняя знаменитость рассказала, как прошли ее первые роды в 2018 году.

“Ну и одно из последних ярчайших впечатлений от работы врачей - это, конечно, рождение ребёнка. Слушайте, там все как в супер профессиональном музыкальном бэнде 😂Я с восхищением наблюдала за слаженной командой - от главврача, которая говорит всем “на старт, внимание, марш!“, до анастезиолога, акушерки, неонатолога, медсестёр! Все их действия выверены даже не по минутам, а по секундам. Это потрясающе!“, - написала звезда.

Читай также: Беременная Джамала умилила Сеть домашним фото с округлившимся животиком

В конце поста исполнительница выразила слова поддержки и благодарности врачам, которые спасают жизни во время пандемии коронавируса.

“Вот и сейчас особо хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни! Давайте их беречь, ведь они очень важны и нужны нам. Все мы знаем, что во время болезни ничто не радует - ни семья, ни профессия, а врачи продлевают наши жизни, спасают, помогают нам. Здоровья всем нам и спасибо врачам! 🙏🏽“, - подытожила Джамала.

Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной Скриншот

Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной Скриншот

Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной Скриншот

Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной Скриншот

Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной Скриншот

Напомним, ранее Джамала перепела хит “Underdog“ американки Алишии Киз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​