"Со мной виделись только через стекло": Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной
Украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала приняла участие в флешмобе #дякуюлікарю и рассказала, что в юности уже пережила один карантин.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка вспомнила, что в детстве у нее часто были отиты и ангины. А во время учебы на первом курсе Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского у нее диагностировали скарлатину.
“Помню, что в 6 лет у меня были частые отиты, мне было очень больно😭 И о, чудо! Не помню как, но доктор вылечил меня - перестали болеть уши и уменьшились ангины 🙏🏽🙌🏾 В 18 лет, на первом курсе консерватории, я заболела скарлатиной. 👀 Скарлатиной, Карл! Такое ещё было? Да, мне тоже казалось, что это название из «Айболита», а не настоящая болезнь 😂“, - поделилась певица.
Джамала вспомнила, что ее поместили на 40-дневный карантин в в инфекционную больницу. Со своими друзьями и родственниками она могла общаться только через стекло.
“Меня положили в инфекционную больницу, на 40 дней поместили в карантин. Это была какая-то программа “За стеклом“, потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали, это было очень тяжело, а ещё я очень переживала, что пропускаю занятия по вокалу. Важно было долечиться, так как скарлатина поражает самое ценное - горло. Благо, болезнь прошла без последствий. И снова не без помощи заботливых врачей, которые меня вылечили“, - призналась Джамала.
Кроме того, 36-летняя знаменитость рассказала, как прошли ее первые роды в 2018 году.
“Ну и одно из последних ярчайших впечатлений от работы врачей - это, конечно, рождение ребёнка. Слушайте, там все как в супер профессиональном музыкальном бэнде 😂Я с восхищением наблюдала за слаженной командой - от главврача, которая говорит всем “на старт, внимание, марш!“, до анастезиолога, акушерки, неонатолога, медсестёр! Все их действия выверены даже не по минутам, а по секундам. Это потрясающе!“, - написала звезда.
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В конце поста исполнительница выразила слова поддержки и благодарности врачам, которые спасают жизни во время пандемии коронавируса.
“Вот и сейчас особо хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни! Давайте их беречь, ведь они очень важны и нужны нам. Все мы знаем, что во время болезни ничто не радует - ни семья, ни профессия, а врачи продлевают наши жизни, спасают, помогают нам. Здоровья всем нам и спасибо врачам! 🙏🏽“, - подытожила Джамала.
Напомним, ранее Джамала перепела хит “Underdog“ американки Алишии Киз.
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