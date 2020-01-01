Шоувумен опубликовала фото из дома на берегу Днепра и очаровала Сеть.

Редкий кадр: Елена Кравец показала подросшего сына Ивана instagram.com/lennykravets

Читай также: “Почему не надела?“: Кравец озадачила Сеть кадрами со свадебным платьем

Актриса “Квартал 95“ Елена Кравец показала подросшего сына Ивана, которому вместе с его сестрой-двойняшкой Катей в июле исполнится 4 года. Кадр с Ваней шоувумен выставила в Инстаграм.

Мальчик запечатлен около большой стеклянной двери с видом на залив Днепра. Он стоит боком к камере и смотрит вдаль на закат солнца. Одет Ваня в маечку и теплые спортивные штаны с носками. Отвечая на комментарии к фото Елена отметила, что фото сделано в гостях, в коттеджном городке Riviera Zoloche.

Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня.

#созерцание #ванёк #невозможнохорошо, - подписала фото Елена.

Редкий кадр: Елена Кравец показала подросшего сына Ивана instagram.com/lennykravets

Читай также: Елена Кравец впервые призналась, что у нее было два выкидыша

Подписчики оставили комментарии к фото, многие из которых касались необыкновенного вида из окна:

Жаль, что это не Ваш дом, вид из окна просто 💣🔥

Немного не красиво сказано! *жаль что это не ваш дом*...Думаете у Лены дом хуже?...как сказал бы классик *...... не думаю!*😁

Пфф я б тоже в инсту не залипала, а только на такой вид😁

А летом двери открыл.. и бульк! Какая красота!!😍😍

Синулік❤️

Какая красота и милота😻😻😻

Чудове фото і допис гарний🤗👍, - написали в Сети.

Напомним, что двойняшек Елена родила в 39 лет, также у артистки и ее супруга есть старшая дочь, 17-летняя Мария.

Ранее мы писали, что Елена Кравец высказалась о дружбе с первой леди.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.