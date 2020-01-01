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Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой

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Певица Даша Астафьева позировала для знаменитого украинского фотографа Сони Плакидюк.
Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
instagram.com/da_astafieva

Известный украинский фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк поделилась с подписчиками кадрами с откровенной фотосессии. Для нее позировала популярная певица, актриса и модель Даша Астафьева.

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Так, на странице Плакидюк в Инстаграм появились три снимка, где Астафьева запечатлена обнаженной. Из одежды на ней были только короткие черные шорты. Съемки прошли во львовском арт-отеле “BANKHOTEL“.

“В поездки я не беру с собой камеру, но беру телефон... и Астафьеву😋❤️“, - подписала пикантные фото Плакидюк.

Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Скриншот

Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Скриншот

Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Скриншот

Подписчики фотографа принялись активно комментировать ее новые работы.

  • От этой фотографии появляется потрясающе ощущение свободы, раскрепощённости :) круто!!!!! Классное фото!!! Спасибо :)
  • Какая красота 🔥
  • Люблю спостерігати за вашими яскравими емоціями на стриманих фото👏
  • Фото супер! Какая Вы крутая
  • Соняяя, вы мастер своего дела 😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Напомним, ранее Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках.

 

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Теги: Соня Плакидюк, Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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