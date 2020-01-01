Соня Плакидюк взорвала Сеть обнаженными фото Даши Астафьевой
Известный украинский фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк поделилась с подписчиками кадрами с откровенной фотосессии. Для нее позировала популярная певица, актриса и модель Даша Астафьева.
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Так, на странице Плакидюк в Инстаграм появились три снимка, где Астафьева запечатлена обнаженной. Из одежды на ней были только короткие черные шорты. Съемки прошли во львовском арт-отеле “BANKHOTEL“.
“В поездки я не беру с собой камеру, но беру телефон... и Астафьеву😋❤️“, - подписала пикантные фото Плакидюк.
Подписчики фотографа принялись активно комментировать ее новые работы.
- От этой фотографии появляется потрясающе ощущение свободы, раскрепощённости :) круто!!!!! Классное фото!!! Спасибо :)
- Какая красота 🔥
- Люблю спостерігати за вашими яскравими емоціями на стриманих фото👏
- Фото супер! Какая Вы крутая
- Соняяя, вы мастер своего дела 😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Напомним, ранее Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках.
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