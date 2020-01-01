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MELOVIN запостил редкие кадры из детства

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Украинский певец опубликовал в Сети архивные фото в честь своего 23-летия.
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
instagram.com/melovin_official

Популярный украинский исполнитель, победитель 6 сезона “X-фактора“ и участник “Евровидение 2018“ MELOVIN порадовал поклонников редкими фотографиями из семейного архива. Артист показал, каким был в детстве.

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Так, на своей странице в Инстаграм певец, настоящее имя которого Константин Бочаров, опубликовал подборку снимков, где он запечатлен еще совсем маленьким. На кадрах будущий артист позировал в наушниках и с домашними любимцами. Отметим, что детские фото MELOVIN обнародовал в честь своего 23-го дня рождения.

“С днем рождения, мистер MELOVIN 🖤 Жаркие 23 🔥“, - подписал публикацию исполнитель.

MELOVIN запостил редкие кадры из детства
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
Скриншот

MELOVIN запостил редкие кадры из детства
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
Скриншот

MELOVIN запостил редкие кадры из детства
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
Скриншот

MELOVIN запостил редкие кадры из детства
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
Скриншот

MELOVIN запостил редкие кадры из детства
MELOVIN запостил редкие кадры из детства
Скриншот

Напомним, ранее MELOVIN признался, что любит скандалить.

 

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Теги: MELOVIN
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Источник: Ivona bigmir)net

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