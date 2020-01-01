MELOVIN запостил редкие кадры из детства
Популярный украинский исполнитель, победитель 6 сезона “X-фактора“ и участник “Евровидение 2018“ MELOVIN порадовал поклонников редкими фотографиями из семейного архива. Артист показал, каким был в детстве.
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Так, на своей странице в Инстаграм певец, настоящее имя которого Константин Бочаров, опубликовал подборку снимков, где он запечатлен еще совсем маленьким. На кадрах будущий артист позировал в наушниках и с домашними любимцами. Отметим, что детские фото MELOVIN обнародовал в честь своего 23-го дня рождения.
“С днем рождения, мистер MELOVIN 🖤 Жаркие 23 🔥“, - подписал публикацию исполнитель.
Напомним, ранее MELOVIN признался, что любит скандалить.
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