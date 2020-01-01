Даниэль Салем проверил девушек на натуральность - фото

На шоу Нового канала "СуперИнтуиция" певец и ведущий не только проверил свое шестое чувство, но и натуральную красоту девушек-незнакомок.

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На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» певец и ведущий не только проверил свое шестое чувство, но и натуральную красоту девушек-незнакомок

Даниэль Салем совсем не ожидал, что одним из способов узнать, насколько хорошо у него развита интуиция – вычислить, у какая из представленных девушек никогда не делала пластические операции или бьюти-улучшения. Всего красавиц было пять.

Оказалось, что среди незнакомок оказалась девушка, которая ни разу не делала «тюнинг». В отличие от остальных участниц – кто-то наростил волосы, кто-то увеличил губы, или даже бюст.

- Можеш підійти ближче, але торкатися не можна-, подшутил Притула над Даниэлем, когда тот принялся вычислять «натуральную красотку».

- А можно мне тоже подойти, помочь Даниэлю? – в шутку поинтересовался у Притулы Иракли Макацария, соперник Салем по игре.

К слову, выпуск с Салемом и Макацарией был не простым, а особенным. И все это благодаря незнакомкам – 15 пар девушек-близняшек показали свои таланты, хобби и рассказали о необычных профессиях. А двум секс-символам украинского шоу-бизнеса - Даниэлю и Иракли оставалось только угадать их категории и наслаждаться красотой девушек.



«СуперИнтуиция» - каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами.

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