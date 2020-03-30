Джорджина Родригес вспомнила, как отдыхала в Италии.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини instagram.com/georginagio

Читай также: Криштиану Роналду переоборудует свои гостиницы в Португалии под больницы

Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду модель 26-летняя Джорджина Родригес подняла настроение своим подписчикам, показав эффектное фото в бикини.

В Инстаграм девушка запостила архивный снимок, сделанный на отдыхе в Италии. Джорджина позирует, загорая на пирсе, а ярко-красный купальник выгодно подчеркивает аппетитную фигуру девушки.

Потерянная природа🌅 🧜‍♀️, - написала модель.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини instagram.com/georginagio

К слову, Джорджина, которая активно занимается спортом, обожает демонстрировать фолловерам свои идеальные формы. Так, девушка постит снимки в облегающих нарядах и даже в белье.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини instagram.com/georginagio

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини instagram.com/georginagio

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини instagram.com/georginagio

Кстати, на днях Роналду поделился “карантинным“ видео, на котором они с Джорджиной вместе делают тренировку. В описании спортсмен назвал любимую “своим прекрасным тренером“.

Стоит отметить, что яркая пара вместе уже около 3-х лет. Джорджина с Криштиану воспитывают общую 2-летнюю дочь Алану, а также 10-летнего сына Криштиану-младшего и 3-летних двойняшек Еву и Мэтью, которых родила суррогатная мать.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини instagram.com/georginagio

Ранее мы писали, кому из звезд детей родили суррогатные матери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.