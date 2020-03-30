Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини

Комментариев: 0
Джорджина Родригес вспомнила, как отдыхала в Италии.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
instagram.com/georginagio

Читай также: Криштиану Роналду переоборудует свои гостиницы в Португалии под больницы

Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду модель 26-летняя Джорджина Родригес подняла настроение своим подписчикам, показав эффектное фото в бикини.

В Инстаграм девушка запостила архивный снимок, сделанный на отдыхе в Италии. Джорджина позирует, загорая на пирсе, а ярко-красный купальник выгодно подчеркивает аппетитную фигуру девушки.

Потерянная природа🌅 🧜‍♀️, - написала модель.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
instagram.com/georginagio

К слову, Джорджина, которая активно занимается спортом, обожает демонстрировать фолловерам свои идеальные формы. Так, девушка постит снимки в облегающих нарядах и даже в белье. 

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
instagram.com/georginagio

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
instagram.com/georginagio

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
instagram.com/georginagio

Кстати, на днях Роналду поделился “карантинным“ видео, на котором они с Джорджиной вместе делают тренировку. В описании спортсмен назвал любимую “своим прекрасным тренером“.

Стоит отметить, что яркая пара вместе уже около 3-х лет. Джорджина с Криштиану воспитывают общую 2-летнюю дочь Алану, а также 10-летнего сына Криштиану-младшего и 3-летних двойняшек Еву и Мэтью, которых родила суррогатная мать.

Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини
instagram.com/georginagio

Ранее мы писали, кому из звезд детей родили суррогатные матери. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, фото в купальниках
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь