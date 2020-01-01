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"Беременность и роды сделали свое": Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет

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Украинская певица поделилась архивным фото, где она запечатлена со стройной талией.
Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет
Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет
instagram.com/natalkakarpa

Украинская исполнительница Наталка Карпа, которая родила дочь 26 декабря, поделилась с поклонниками архивной фотографией 13-летней давности.

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На своей странице в Инстаграм артистка написала, что ей прислали в личные сообщения снимок, который был сделан в 2007 или 2008 году. На кадре Наталка запечатлена в джинсах, бюстгальтере салатового оттенка и коротком пиджаке золотистого цвета.

В описании к публикации Карпа отметила, что всегда славилась стройной талией, но после беременности и родов набрала лишние килограммы. Однако певица уверена, что уже скоро вернется в прежнюю форму.

“Прислали “в лічку“)🤪🤪🤪 Зі Стилем не все так добре, а от талія - мій “коньок“ завжди була) Правда вагітність та пологи зробили своє, але я не здаюсь, такі фото мотивують повернутись в потрібну форму)! Що ж, Карпуля, дєрзай, менше вуглеводів, а більше позитивного мислення і все, обов’язково, буде чікі-пікі😎“, - написала Наталка Карпа.

Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет
Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет
Скриншот

Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.

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Теги: Наталка Карпа
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Источник: Ivona bigmir)net

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