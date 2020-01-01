"Беременность и роды сделали свое": Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет

Украинская певица поделилась архивным фото, где она запечатлена со стройной талией.

Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет instagram.com/natalkakarpa

Украинская исполнительница Наталка Карпа, которая родила дочь 26 декабря, поделилась с поклонниками архивной фотографией 13-летней давности.

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На своей странице в Инстаграм артистка написала, что ей прислали в личные сообщения снимок, который был сделан в 2007 или 2008 году. На кадре Наталка запечатлена в джинсах, бюстгальтере салатового оттенка и коротком пиджаке золотистого цвета.

В описании к публикации Карпа отметила, что всегда славилась стройной талией, но после беременности и родов набрала лишние килограммы. Однако певица уверена, что уже скоро вернется в прежнюю форму.

“Прислали “в лічку“)🤪🤪🤪 Зі Стилем не все так добре, а от талія - мій “коньок“ завжди була) Правда вагітність та пологи зробили своє, але я не здаюсь, такі фото мотивують повернутись в потрібну форму)! Що ж, Карпуля, дєрзай, менше вуглеводів, а більше позитивного мислення і все, обов’язково, буде чікі-пікі😎“, - написала Наталка Карпа.

Наталка Карпа показала, как изменилась за 13 лет Скриншот

Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.

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