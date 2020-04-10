"Мы с сестрами воровали яйца из курятника и "пекли пироги" из грязи" — Мальвина Чукля из ТМПУ

Победительница третьего сезона "Топ-модели по-украински" поделилась интересными историями ко Дню братьев и сестер.

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В пятницу, 10 апреля, в разных странах отмечают День братьев и сестер. Это повод не только лишний раз напомнить родным, как сильно вы их любите, но и вспомнить забавные истории из детства. Что и сделала победительница третьего сезона реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Мальвина Чукля.

У модели есть две сестры — Алена и Диана. Они старше Мальвины на 9 и 11 лет. Отношения у сестер очень хорошие и дружеские, хотя в детстве не обходилось и без ссор.

— Однажды родители поехали на какую-то свадьбу, а я осталась вместе с сестрами, которые захотели убежать на дискотеку. Какую же грандиозную истерику я им устроила! — вспоминает девушка. — Просто не хотела оставаться одна дома. Но мои слезы не подействовали. Они все равно ушли гулять, а я осталась дома, да еще и с плохим настроением.

Мальвина Чукля рассказала о своих сестрах пресс-служба

— Я в детстве обожала наряжать бабушку, да и сама наряжаться в чужую одежду. Воровала в курятнике яйца, а потом пряталась за домом и «пекла пироги» из грязи и яиц, — смеется Чукля. — Все то же самое делали мои сестры задолго до моего появления на свет. Наверное, какие-то повадки передаются генетически.

Хотя между девушками большая разница в возрасте, у них много общего. Например, в детстве они придумывали одни и те же игры.

Мальвина Чукля рассказала о своих сестрах пресс-служба

— В детстве я не только постоянно воровала у них косметику, но и наблюдала за их поведением, перенимала привычки, — говорит Мальвина. — Именно сестры привили мне любовь к общению с людьми, которые старше меня. Муж, вот, тоже старше на девять лет.

Модель считает, что как личность сформировалась именно благодаря старшим сестрам, и очень благодарна им за это.

Ранее мы рассказывали о личной жизни Мальвины Чукли.

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