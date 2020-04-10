"Немножко похожа на Мэрилин": Яркий образ Тодоренко рассорил подписчиков
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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поразила фолловеров ярким образом со съемок. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором появилась в белом декольтированном платье под пояс и с необычной укладкой в стиле 1950-х - волосы Регины завиты мягкими локонами, а челка завернута в дерзкий вихрь.
Дополнили образ яркая помада красно-малинового цвета и изысканные украшения на шее и в ушах.
#самолюбование , буквально минутка 😂🙈
Mua&hair - @yanabuzychkina
Style - @nomooore
#маскактоты
Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) - подписала фото телеведущая.
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Подписчики Регины по-разному отреагировали на броский образ: часть фолловеров отметили, что такой наряд и макияж старит звезду, однако многие пришли в восторг от аутфита Тодоренко:
- Не очень удачная фотка...( Выглядишь гораздо старше помада вызывающая!
- Тетя Мотя)
- Я перепутала вас с Дайнеко 🤣Подумала,как она в ленте? Я вроде не подписана,а пригляделась,а уж это Регина . Красиваяяя 👍🌞👏
- Шикарный образ - Регина красотка, мне только пояс не нравится - я бы его вообще сняла (или заменила )
- Мерлін Монро
- Роскошный образ!👍💖🌹
- Платье просто бомба 💣 😍♥️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына.
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