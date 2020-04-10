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"Немножко похожа на Мэрилин": Яркий образ Тодоренко рассорил подписчиков

Комментариев: 2
Телеведущая выставила кадр со съемок - и и подписчики обсудили ее наряд и макияж .

"Немножко похожа на Мэрилин": Яркий образ Тодоренко рассорил подписчиков
instagram.com/reginatodorenko
 

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поразила фолловеров ярким образом со съемок. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором появилась в белом декольтированном платье под пояс и с необычной укладкой в стиле 1950-х - волосы Регины завиты мягкими локонами, а челка завернута в дерзкий вихрь.

Дополнили образ яркая помада красно-малинового цвета и изысканные украшения на шее и в ушах.

#самолюбование , буквально минутка 😂🙈
Mua&hair - @yanabuzychkina
Style - @nomooore
#маскактоты
Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) - подписала фото телеведущая.

"Немножко похожа на Мэрилин": Яркий образ Тодоренко рассорил подписчиков
instagram.com/reginatodorenko

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Подписчики Регины по-разному отреагировали на броский образ: часть фолловеров отметили, что такой наряд и макияж старит звезду, однако многие пришли в восторг от аутфита Тодоренко:

  • Не очень удачная фотка...( Выглядишь гораздо старше помада вызывающая!
  • Тетя Мотя)
  • Я перепутала вас с Дайнеко 🤣Подумала,как она в ленте? Я вроде не подписана,а пригляделась,а уж это Регина . Красиваяяя 👍🌞👏
  • Шикарный образ - Регина красотка, мне только пояс не нравится - я бы его вообще сняла (или заменила )
  • Мерлін Монро
  • Роскошный образ!👍💖🌹
  • Платье просто бомба 💣 😍♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына.

 

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Теги: Регина Тодоренко, наряды звезд, Мэрилин Монро
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.04.2020, 15:16
Оценка:  0
гость
РЕГИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
pусский  (аноним)  10.04.2020, 15:10
Оценка:  -1
pусский
Один хер - она давно замужем, и у Топалова на неё встает, жизнь удалась! Для сравнения, другая хохлушка из "Орла и Решки" не знает, какую часть тела выставить, чтобы приманить мужа из России, скоро в порнухе начнёт сниматься!
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