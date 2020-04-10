Телеведущая выставила кадр со съемок - и и подписчики обсудили ее наряд и макияж .

"Немножко похожа на Мэрилин": Яркий образ Тодоренко рассорил подписчиков instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поразила фолловеров ярким образом со съемок. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором появилась в белом декольтированном платье под пояс и с необычной укладкой в стиле 1950-х - волосы Регины завиты мягкими локонами, а челка завернута в дерзкий вихрь.

Дополнили образ яркая помада красно-малинового цвета и изысканные украшения на шее и в ушах.

#самолюбование , буквально минутка 😂🙈

Mua&hair - @yanabuzychkina

Style - @nomooore

#маскактоты

Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) - подписала фото телеведущая.

"Немножко похожа на Мэрилин": Яркий образ Тодоренко рассорил подписчиков instagram.com/reginatodorenko

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Подписчики Регины по-разному отреагировали на броский образ: часть фолловеров отметили, что такой наряд и макияж старит звезду, однако многие пришли в восторг от аутфита Тодоренко:

Не очень удачная фотка...( Выглядишь гораздо старше помада вызывающая!

Тетя Мотя)

Я перепутала вас с Дайнеко 🤣Подумала,как она в ленте? Я вроде не подписана,а пригляделась,а уж это Регина . Красиваяяя 👍🌞👏

Шикарный образ - Регина красотка, мне только пояс не нравится - я бы его вообще сняла (или заменила )

Мерлін Монро

Роскошный образ!👍💖🌹

Платье просто бомба 💣 😍♥️, - написали в Сети.

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