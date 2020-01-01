Украинские знаменитости рассказали, как выясняли отношения.

Огнестрельное ранение, сломанный зуб и перелом: звезды рассказали о драках в своей жизни пресс-служба

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В школьном возрасте бывают драки, которые во взрослой жизни могут привести к серьезным последствиям. Знаменитости поделились в программе “Зірковий шлях” на канале “Украина”, рассказали, как выясняли отношения и чем все заканчивалось.

В детстве Евгений Галич подрался из-за девочки.

“Во 2 классе в Белой Церкви я влюбился в девочку, которую звали Лена. Она нравилась еще одному парню, – вспоминает певец. – Мы начали спорить, вышли на улицу, было очень холодно и скользко. Началась драка. Я его не бил, а просто неудачно толкнул и сломал ему ногу”.

Популярный певец рассказал, что была еще одна неприятная ситуация, когда он действительно оказался неправ.

“В 10 классе я ходил такой весь расфуфыренный по школе. И однажды начал цепляться к обычному парню, который не был модником, – сказал Евгений Галич. – Стал его дразнить: “Ну, давай, давай! Что ты мне сделаешь?” Он ударил меня один раз. Я упал на пятую точку и не мог подняться. У меня пошла кровь из носа. Тот парень поставил меня на место, и это было очень правильно с его стороны”.

Куда более серьезным оказалось выяснение отношений в случае с Василием Вирастюком.

“Во время одной драки, которая выросла практически из ничего, я получил два огнестрельных ранения и одно ножевое. Проникновение в бок было до 10 см, – рассказал Василий Вирастюк . – Мне вытянули ту дробь, которая попала в раны, перевязали и потом я ломал себе голову: где мне пока пересидеть, чтобы родители ничего не узнали”.

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В юности телеведущего Анатолия Анатолича конфликты между парнями решались вдали от посторонних глаз.

“После уроков мы шли разбираться за школу, – вспоминает ведущий шоу “Утро с Украиной” Анатолий Анатолич. – У нас там проходили разборки, в которых мы решали какие-то вопросы. Я пару раз там что-то выгребал”.

Не обошлось без драк и в жизни известного спортсмена Жана Беленюка.

“Было такое, что у меня половину зуба отбили в драке. Мне было лет 16-17, – признался спортсмен Жан Беленюк. – В таком возрасте и там, где все ребята крепкие и со своими взглядами на некоторые вещи, подобные конфликты возникает очень часто. Просто приходится иногда отстаивать свою позицию кулаками”.

Напомним, ранее популярные украинские артисты вспомнили, как работали за еду.

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