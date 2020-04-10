Алина Астровская написал пост о том, как важно сохранять доброе расположение духа во время самоизоляции .

"Наши вылазки на балкон": Ведущая "Орла и решки" рассказала о романтике в карантин instagram.com/alina_astrovskaya_

Читай также: “Смело“: Солист группы Фиолет засветился в образе “карантинной модницы“

Ведущая популярного тревел-шоу Алина Астровская показала, как проводит время с женихом Антоном Лаврентьевым в карантине. В Инстаграм Алина добавила общее фото, сделанное на террасе дома, и отметила, что такие-вот “балконные вылазки“ стали для пары настоящей отдушиной. Также Астровская отметила, что в последнее время стала поддаваться общей панике из-за коронавируса.

Романтичные вылазки на балкон, #витаминД через оконные рамы и совершенное новое понимание реальности 🙈

Я пересмотрела столько статей и видео на тему происходящего, что хочется это всё развидеть!

Теории заговора, НейроНет и сюжеты которые давным давно описал Рэй Бредбери и другие фантасты- приготовили скрэмбл из моих мозгов!

Осталось, чтобы как-то утром, @antonlavrentiev снял лицо 👽 и такой - “Я давно хотел тебе сказать...“😨😨😨 Это не первый переворот, который переживает общество, ой и что-то подсказывает мне, что и не последний! - пофантазировала телеведущая.

Алина подчеркнула, что именно сейчас нужно уметь сопротивляться негативным мыслям - и предложила варианты, как это сделать:

Готова до последнего подбадривать вас и своим примером показывать, как важно даже в таких ситуациях держать себя в тонусе! А это значит, не быть пылесосом всех новостей, строить вокруг, по возможности 🙏🏻здоровый микроклимат!

Один вы или в большой семье- включите хорошую музыку! Разбудите тело зарядкой!

Сделайте что-то нетипичное себе! Играйте в игру #перемены и проходите уровни! Можно и поплакать и погрустить, но точно не вредить себе и близким токсичными мыслями, поведением, паникой!

С каким кайфом, когда всё позеленеет в парках, мы побежим на пикники! И денег никаких не надо! Ходить по траве босиком- счастье! 🌱🌿☘️ #астровская #ом, - написала Алина.

"Наши вылазки на балкон": Ведущая "Орла и решки" рассказала о романтике в карантин instagram.com/alina_astrovskaya_

Ранее мы писали, что Алина Астровская показала, в каком наряде ходит за покупками в карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.