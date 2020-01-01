Украинская певица показала пикантный кадр из спальни.

Украинская исполнительница MamaRika, которая 17 марта объявила, что вышла замуж за звезду “Лиги смеха“ Сергея Середу, поделилась в соцсети пикантным фото.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала интимный снимок из спальни. На свежем кадре певица без бюстгальтера сидит на руках у супруга. Влюбленные нежно целуются в постели.

“Світ дрімз“, - подписала фото MamaRika.

MamaRika запостила интимное фото с мужем Скриншот

Напомним, ранее MamaRika прокомментировала свою беременность.

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