MamaRika запостила интимное фото с мужем
Украинская певица показала пикантный кадр из спальни.
Украинская исполнительница MamaRika, которая 17 марта объявила, что вышла замуж за звезду “Лиги смеха“ Сергея Середу, поделилась в соцсети пикантным фото.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала интимный снимок из спальни. На свежем кадре певица без бюстгальтера сидит на руках у супруга. Влюбленные нежно целуются в постели.
“Світ дрімз“, - подписала фото MamaRika.
Напомним, ранее MamaRika прокомментировала свою беременность.
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