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"Смело": Солист группы Фиолет засветился в образе "карантинной модницы"

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Сергей Колос присоединился к забавному #quarantinepillowchallenge и показал наряд из подушки.
"Смело": Солист группы Фиолет засветился в образе "карантинной модницы"
"Смело": Солист группы Фиолет засветился в образе "карантинной модницы"
instagram.com/fiolet_band

 

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Солист популярной музыкальной группы “Фиолет“ Сергей Мартынюк (Колос) присоединился к веселому челленджу в Сети, посвященному карантину. В Инстаграм артист выставил фото, на котором позирует в импровизированном платье, сделанном из подушки и пояса. Музыкант забавно позирует на камеру, подражая девушкам, которые массово участвуют в #quarantinepillowchallenge.

Девушки, только держите себя в руках 😜
Наш Сергей времени зря не тратит, следит за трендами и вот имеем - #quarantinepillowchallenge по-фиолетовськи 🔥🙈 Передаем эстафету всей #fioletfamily 💜💜💜 #fiolet_band #fiolet #sergiy_kolos #rock #music #fan # фиолет #fioletfamily, - написали под фото.

"Смело": Солист группы Фиолет засветился в образе "карантинной модницы"
instagram.com/fiolet_band

Поклонники артиста оставили комментарии, в которых отметили, что фото вышло забавным и подняло настроение:

Тримаємось як можемо 😂😂👍🏼
Німагу😄
Апполон Фіолетович
Сміливо💜
Ого ого😁 сміюсь💜🔥
😂😂👏👏, - написали фолловеры.
 

К слову, челлендж набрал большую популярность в Сети - предлагаем посмотреть самые яркие фото:

Ранее к #quarantinepillowchallenge присоединилась 15-летняя дочь Оли Поляковой - Маша.

Маша Полякова
Маша Полякова
instagram.com/mashapolyakova

Ранее мы писали, что в некоторых странах Европы ослабляют карантинные меры. 

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Теги: Фиолет, челлендж, карантин, забавное фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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