Сергей Колос присоединился к забавному #quarantinepillowchallenge и показал наряд из подушки.

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Солист популярной музыкальной группы “Фиолет“ Сергей Мартынюк (Колос) присоединился к веселому челленджу в Сети, посвященному карантину. В Инстаграм артист выставил фото, на котором позирует в импровизированном платье, сделанном из подушки и пояса. Музыкант забавно позирует на камеру, подражая девушкам, которые массово участвуют в #quarantinepillowchallenge.

Девушки, только держите себя в руках 😜

Наш Сергей времени зря не тратит, следит за трендами и вот имеем - #quarantinepillowchallenge по-фиолетовськи 🔥🙈 Передаем эстафету всей #fioletfamily 💜💜💜 #fiolet_band #fiolet #sergiy_kolos #rock #music #fan # фиолет #fioletfamily, - написали под фото.

"Смело": Солист группы Фиолет засветился в образе "карантинной модницы" instagram.com/fiolet_band

Поклонники артиста оставили комментарии, в которых отметили, что фото вышло забавным и подняло настроение:

Тримаємось як можемо 😂😂👍🏼

Німагу😄

Апполон Фіолетович

Сміливо💜

Ого ого😁 сміюсь💜🔥

😂😂👏👏, - написали фолловеры.



К слову, челлендж набрал большую популярность в Сети - предлагаем посмотреть самые яркие фото:

Ранее к #quarantinepillowchallenge присоединилась 15-летняя дочь Оли Поляковой - Маша.

Маша Полякова instagram.com/mashapolyakova

Ранее мы писали, что в некоторых странах Европы ослабляют карантинные меры.

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