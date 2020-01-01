"С Максом по домам": Барских представил акустический альбом суперхитов

Теперь на карантине можно слушать любимые песни в новом звучании!

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Синглы, которые покорили десятки стран и стали для многих саундтреками жизни, теперь звучат совсем по-домашнему. Камерные версии песен не только не утратили своей актуальности, а скорее наоборот, в условиях кардинальной смены темпоритма жизни и настроения времени, еще больше усилили элемент своей хитовости и романтизма.

Я всегда стремлюсь к тому, чтобы моя музыка вдохновляла слушателя и поддерживала его в любых ситуациях. Сегодня, когда мы заперты в своих квартирах и видим друг друга через интернет-окна, особо важно использовать музыку, как прикосновение. Я подготовил ваши любимые песни в акустическом live исполнении, чтобы они звучали, будто сыграны в вашей квартире другом. Просто слушайте и подпевайте всей семьей, я рядом - комментирует премьеру Барских.

«С Максом по домам» стал седьмым альбомом в дискографии артиста, в который вошли 8 суперсинглов, презентованных музыкантом в период 2014-2019 годов: «Туманы», «Небо», «Берега», «Моя любовь», «Неземная», «Полураздета», «Странная», «Хочу танцевать». Премьера уже доступна на всех цифровых площадках и официальном YouTube-канале артиста.



Ранее мы писали, что Макс Барских запустил серию одиночных вечеринок.

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