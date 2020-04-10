Александра Зарицкая отметила, что любимый человек обязательно должен понравиться ее семье .

Дело семейное: Вокалистка KAZKA назвала причину расставания с парнем instagram.com/kazka.band

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Эпатажная вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая - одна из тех знаменитостей, которые как бы и не скрывают свою личную жизнь, но и больно то много о ней рассказывают. Однако в прошлом году Саша приоткрыла завесу над личным, сообщив, что у нее есть бойфренд иностранец, с которым они счастливы вместе. Однако, в последнее время отношения стали угасать. Об этом Зарицкая рассказала в эфире программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“. Одной из причин, по которым отдалилась от экс-возлюбленного Александра назвала плотный рабочий график.

Интересно, что вначале отношений пара находила “лазейки“ и Саша даже летала к парню заграницу. Девушка с теплотой вспоминает знакомство с экс-возлюбленным и время, проведенное вдвоем:

Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском. Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем ввели встречи не в Украине, – поделилась вокалистка KAZKA с журналистами программы “Ранок з Україною“.

Дело семейное: Вокалистка KAZKA назвала причину расставания с парнем instagram.com/kazka.band

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Сейчас. по словам Саши, они с бывшим парнем почти прекратили общаться. Сейчас девушка всецело сосредоточена на работе, к тому же, ждет таких отношений, которые бы одобряла вся ее семья:

Иначе никак не может быть, потому что моя семья – это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих “хахалей“, – отметила она.

К слову, младшая сестра певицы Диана пришла на интервью вместе с Сашей. Она отметила, что не одобряла парня, поскольку “не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго“.

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