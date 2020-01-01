Соблазнительная Миша Романова похвасталась фотосессией в постели

Экс-"ВИА Гра" показала, как развлекается на карантине.

Украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Миша Романова порадовала подписчиков пикантными кадрами из домашней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм звезда призналась, что во время карантина забыла о прическах и косметике. Поэтому на днях Миша решила себя побаловать и устроила фотосет в квартире. На свежих черно-белых снимках артистка позировала на кровати в черном платье с оголенными плечами и глубоким декольте.

“Спустя 3 недели карантина словила себя на мысли, что я совсем расслабилась😅Волосы в пучке, что такое косметика вообще забыла. Поэтому сегодня решила сделать себе небольшой праздник - накрасилась и устроила фотосессию😂Перебирая свой гардероб хотела выбросить это платье, но потом передумала🙈“, - рассказала о своих буднях Романова.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.

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