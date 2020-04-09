Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
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Карантин карантином, а дни рождения детей праздновать нужно на высшем уровне. Так, певица Светлана Лобода закатила настоящий волшебный праздник своей старшей дочери Еве, которой сегодня исполнилось 9 лет.
В Инстаграм звезда показала, как они с младшей дочкой Тильдой организовали для Евы квест по книге о волшебнике Гарри Поттере. Лобода сняла на мобильный, как ищет с двумя дочерьми подсказки, запрятанные в елках во дворе ее особняка.
Далее действие переместилось в дом, где Ева, одетая как героиня книги и фильма о Гарри, разбирает подарки и садится за необычно оформленный праздничный стол.
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Также Лобода опубликовала трогательную аудиозапись, которую Ева присылала ей в прошлом году, когда артистка была в Риме. Девочка рассказывает маме, как они с Тильдой за ней скучают и желает хороших концертов.
К аудио Ло добавила яркие фото, на которых позирует вместе с именинницей.
моя любовь , мое счастье , моя жизнь
тебе сегодня 9 ❤️🤞
будь здорова, моя девочка
пусть Бог тебя оберегает 🤲
#Ева
#9лет🎂
#сегодня
#записьаудио2019 года, - написала Лобода.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала редкий кадр с дочерью Тильдой.
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