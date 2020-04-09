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Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери

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Артистка показала в Сториз праздничный стол, оформленный в стилистике детской книги .

Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
instagram.com/lobodaofficial

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Карантин карантином, а дни рождения детей праздновать нужно на высшем уровне. Так, певица Светлана Лобода закатила настоящий волшебный праздник своей старшей дочери Еве, которой сегодня исполнилось 9 лет.

В Инстаграм звезда показала, как они с младшей дочкой Тильдой организовали для Евы квест по книге о волшебнике Гарри Поттере. Лобода сняла на мобильный, как ищет с двумя дочерьми подсказки, запрятанные в елках во дворе ее особняка.

Далее действие переместилось в дом, где Ева, одетая как героиня книги и фильма о Гарри, разбирает подарки и садится за необычно оформленный праздничный стол.

Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
instagram.com/lobodaofficial

Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери
instagram.com/lobodaofficial

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Также Лобода опубликовала трогательную аудиозапись, которую Ева присылала ей в прошлом году, когда артистка была в Риме. Девочка рассказывает маме, как они с Тильдой за ней скучают и желает хороших концертов.

К аудио Ло добавила яркие фото, на которых позирует вместе с именинницей.

моя любовь , мое счастье , моя жизнь
тебе сегодня 9 ❤️🤞
будь здорова, моя девочка
пусть Бог тебя оберегает 🤲
#Ева
#9лет🎂
#сегодня
#записьаудио2019 года, - написала Лобода.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала редкий кадр с дочерью Тильдой.

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Теги: Светлана Лобода, Светлана LOBODA, дети звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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