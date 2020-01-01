"Я готова была уйти": Участница "Від пацанки до панянки" рассказала, что боялась новую себя
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Изменения участницам проекта Нового канала «Від пацанки до панянки» даются сложно. Юле Чигринец – особенно. В детстве девушка не знала любви и тепла, родная мать привязывала ее на цепь, а братья избивали. Она научилась защищаться кулаками и не доверяла людям. После двух месяцев на реалити поведение «пацанки» начало меняться. Она очень испугалась.
– Смотрела в зеркало и, кажется, впервые видела этого человека. Я не помнила себя такой, – признается «пацанка». – Могла заплакать или начать грустить, когда не было видимых причин. Мне было сложно понять свои желания. Я боялась будущего. А вдруг сильно расслаблюсь, и меня просто сломают?
Несмотря на работу над собой, на испытании в «Древнем Египте» девушка «сломалась». Она напилась.
– Мне очень хотелось победить Вику, но я не могла заставить себя быть выше других, командовать своими «рабынями», – объясняет свой поступок #Бандитка. – Нашла решение в алкоголе. В эфире посмотрела, как это выглядело со стороны, и стало безумно стыдно. Теперь знаю, что сбегать от реальности – не выход.
Неподобающее поведение «пацанки» педагоги Школы леди не оставили без внимания. Юля попала в зону риска на вылет.
– Это было абсолютно заслужено. Я готова была уйти, – вспоминает Юля. – Сама накосячила, и виновата во всем. Каждый поступок имеет свою цену и последствия.
Девушке дали еще один шанс. Ее оставили в Школе леди. Сможет ли она оправдать надежды педагогов – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Ранее мы писали, меняются ли “пацанки“ на самом деле.
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