"Впервые почувствовала независимость": Ксения Мишина удивила откровенным постом

Актриса написала, что за время карантина совершенно отвыкла от соцсетей.

"Почувствовала независимость": Звезда "Крепостной" Ксения Мишина удивила постом о переменах instagram.com/misha.k.ua

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Звезды украинского шоу-биза по-разному проводят время в карантин: кто записывает влоги и снимает дома клипы, кто-то организовывает для фанов треннинги, онлайн концерты и спортивные тренировки - и почти все знаменитости проводят очень много времени в соцсетях.

Однако звезда сериала “Крепостная“, победительница шоу “Танцы со звездами“ Ксения Мишина напротив за время карантина отошла от общения в интернете, что ее очень радует.

Об этом звезда написала в Инстаграм, отметив, что впервые за долгое время почувствовала себя свободной от соцсетей. Свежий пост актриса написала, чтобы поддержать поклонников во время самоизоляции:

Впервые за долгое время я почувствовала независимость от социальных сетей ...

Причем у меня появилось желание вовсе не заходить сюда и не участвовать во всем этом инфопотоке чего угодно, на любой вкус, где все стараются быть максимально интересными, продуктивными и деятельными ... ( я с хорошим акцентом )

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Но все же я просто обязана написать этот пост и запустить личный месседж о том, что все будет ОК, все будет хорошо ) 😂😂😂

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И все большие молодцы ❤️

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А в частности мои фан страницы, которые всячески активничают и не дают обо мне тут забыть ❤️❤️❤️, - написала Мишина.

"Почувствовала независимость": Звезда "Крепостной" Ксения Мишина удивила постом о переменах instagram.com/misha.k.ua

Неужели и после окончания карантина звезда не будет баловать поклонников свежими фото и видео? Как говорится, поживем-увидим.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала фото без макияжа.

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