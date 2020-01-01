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"Впервые почувствовала независимость": Ксения Мишина удивила откровенным постом

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Актриса написала, что за время карантина совершенно отвыкла от соцсетей.

"Почувствовала независимость": Звезда "Крепостной" Ксения Мишина удивила постом о переменах
instagram.com/misha.k.ua

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Звезды украинского шоу-биза по-разному проводят время в карантин: кто записывает влоги и снимает дома клипы, кто-то организовывает для фанов треннинги, онлайн концерты и спортивные тренировки - и почти все знаменитости проводят очень много времени в соцсетях.

Однако звезда сериала “Крепостная“, победительница шоу “Танцы со звездами“ Ксения Мишина напротив за время карантина отошла от общения в интернете, что ее очень радует.

Об этом звезда написала в Инстаграм, отметив, что впервые за долгое время почувствовала себя свободной от соцсетей. Свежий пост актриса написала, чтобы поддержать поклонников во время самоизоляции:

Впервые за долгое время я почувствовала независимость от социальных сетей ...
Причем у меня появилось желание вовсе не заходить сюда и не участвовать во всем этом инфопотоке чего угодно, на любой вкус, где все стараются быть максимально интересными, продуктивными и деятельными ... ( я с хорошим акцентом )

Но все же я просто обязана написать этот пост и запустить личный месседж о том, что все будет ОК, все будет хорошо ) 😂😂😂

И все большие молодцы ❤️

А в частности мои фан страницы, которые всячески активничают и не дают обо мне тут забыть ❤️❤️❤️, - написала Мишина.

"Почувствовала независимость": Звезда "Крепостной" Ксения Мишина удивила постом о переменах
instagram.com/misha.k.ua

Неужели и после окончания карантина звезда не будет баловать поклонников свежими фото и видео? Как говорится, поживем-увидим. 

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала фото без макияжа. 

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Теги: Ксения Мишина, Карантин, Танцы со звездами, соцсети
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Источник: IVONА bigmir)net

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