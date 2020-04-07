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Звезды медицинских сериалов записали видео в поддержку настоящих врачей

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Актеры из "Доктора Хауса", "Клиники" и "Анатомии Грей" поддержали медиков, которые спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.
Звезды медицинских сериалов записали видео в поддержку настоящих врачей
Звезды медицинских сериалов записали видео в поддержку настоящих врачей
GettyImages

Известная американская актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд поделилась в соцсети роликом со звездами популярных медицинских сериалов. Видео было снято по случаю Всемирного дня здоровья.

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Так, на странице 34-летней артистки в Инстаграм появилось видеообращение с ее коллегами по “Доктору Хаусу“ Лизой Эдельштейн, Дженнифер Моррисон, Питером Джекобсоном, Кэлом Пенном и Омаром Эппсом.

Также в ролике снялись звезды “Клиники“ Зак Брафф, Дональд Фэйсон,Сара Чак, актеры сериала “Анатомия Грей“ Патрик Демпси, Кейт Уолш, Сандра О и другие. В видео знаменитости выразили слова поддержки настоящим врачам, которые каждый день спасают жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On behalf of fake doctors everywhere, we want to thank the actual healthcare superheroes on the front lines of this crisis. On this #worldhealthday please consider donating to buy essential resources for these first responders who are risking their lives for us. Thriveglobal.com/firstresponders #firstrespondersfirst ELBOW BUMPS to my favorite fake docs : @patrickdempsey @nph @donald_aison @zachbraff Julianna Margulies Maura Tierney @_sarahchalke @ediefalco @lisaedelstein @jennifermorrison @omarepps @realpjacobson @kalpenn @iamsandraohinsta @katewalsh @freddiehighmore @jennifer.garner And my friend and super-editor @jamie_egan !!!

Допис, поширений Olivia Wilde (@oliviawilde)

Ранее украинские звездные родители снялись в новом ролике о коронавирусе.

 

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Теги: Клиника, Доктор Хаус, Оливия Уайлд, Анатомия страсти
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Источник: Ivona bigmir)net

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