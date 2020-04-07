Звезды медицинских сериалов записали видео в поддержку настоящих врачей

Актеры из "Доктора Хауса", "Клиники" и "Анатомии Грей" поддержали медиков, которые спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.

Известная американская актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд поделилась в соцсети роликом со звездами популярных медицинских сериалов. Видео было снято по случаю Всемирного дня здоровья.

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Так, на странице 34-летней артистки в Инстаграм появилось видеообращение с ее коллегами по “Доктору Хаусу“ Лизой Эдельштейн, Дженнифер Моррисон, Питером Джекобсоном, Кэлом Пенном и Омаром Эппсом.

Также в ролике снялись звезды “Клиники“ Зак Брафф, Дональд Фэйсон,Сара Чак, актеры сериала “Анатомия Грей“ Патрик Демпси, Кейт Уолш, Сандра О и другие. В видео знаменитости выразили слова поддержки настоящим врачам, которые каждый день спасают жизни.

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