"Ох уж этот карантин": Jerry Heil показала фигуру в белье

Певица пошутила о своих формах - и взорвала Сеть.

Jerry Heil выставила фото в белье и сообщила, как изменилась фигура за карантин instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица и блогер 24-летняя Jerry Heil (Яна Шемаева) насмешила Сеть ироничным постом о собственной фигуре.

В Инстаграм знаменитость выставила фото в светлом комплекте белья и дополнила его забавным текстом о последствиях карантина.

В частности, Яна написала, что ее плоский на фото животик - уже совсем не плоский, а вот с грудью, к счастью, ничего не случилось.

Мы его потеряли. Плоского живота больше нет. Но есть отличная новость! Плоскую грудь удалось сохранить! Ура?, - написала певица, анонсируя тренировки по йоге, которые проводит онлайн.

Jerry Heil выставила фото в белье и сообщила, как изменилась фигура за карантин instagram.com/thejerryheil

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Подписчики пришли в восторг от такого само-троллинга Яны и написали об этом в комментариях:

Как тут поставить 3 лайка?

Ты прекрасна в своем юморе

Самоирония это хорошо“

Я с тобой, будем становиться плоскими везде“

Яна 😀 я тоже хожу по дому как беременный таракан, откуда это пузо берётся я хз!

Яна донт стрес, накачаєш іще прес😅

Ахахахахахаа обожаю тебя за твоё творчество а ещё за твой селф юмор :-)))))

Да ну в тебе живіт плоский!

🔥🔥почуття гумору прекрасне👏

Ви чудові і Ваша історія чудесна. Слідкуємо і насолоджуємось Вашою творчістю... Тепер у нас усіх вільні каси 🦋🦋🦋

Мама, мабуть, радіє, що ти трішки поправилась😅♥️, - написали в Сети.

К слову, Яна постоянно удивляет публику не только своим творчеством, но и мировоззрением, так на нацотборе Евровидения девушка спела песню о веганстве и рассказал свою историю, а недавно в Интервью Маше Ефросининой призналась, что до сих пор девственница, поскольку считает неуместным спать с кем-то без любви.

Ранее мы писали, что Jerry Heil раскритиковали из-за поста о Евровидении.

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