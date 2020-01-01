Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ох уж этот карантин": Jerry Heil показала фигуру в белье

Комментариев: 0
Певица пошутила о своих формах - и взорвала Сеть.

Jerry Heil выставила фото в белье и сообщила, как изменилась фигура за карантин
Jerry Heil выставила фото в белье и сообщила, как изменилась фигура за карантин
instagram.com/thejerryheil

Читай также: Jerry Heil презентовала новый трек #НІНАДОНТСТРЕС - видео

Украинская певица и блогер 24-летняя Jerry Heil (Яна Шемаева) насмешила Сеть ироничным постом о собственной фигуре.

В Инстаграм знаменитость выставила фото в светлом комплекте белья и дополнила его забавным текстом о последствиях карантина.

В частности, Яна написала, что ее плоский на фото животик - уже совсем не плоский, а вот с грудью, к счастью, ничего не случилось. 

Мы его потеряли. Плоского живота больше нет. Но есть отличная новость! Плоскую грудь удалось сохранить! Ура?, - написала певица, анонсируя тренировки по йоге, которые проводит онлайн. 

Jerry Heil выставила фото в белье и сообщила, как изменилась фигура за карантин
Jerry Heil выставила фото в белье и сообщила, как изменилась фигура за карантин
instagram.com/thejerryheil

Читай также: До и после: Jerry Heil похвасталась результатами похудения

Подписчики пришли в восторг от такого само-троллинга Яны и написали об этом в комментариях:

  • Как тут поставить 3 лайка?
  • Ты прекрасна в своем юморе
  • Самоирония это хорошо“
  • Я с тобой, будем становиться плоскими везде“
  • Яна 😀 я тоже хожу по дому как беременный таракан, откуда это пузо берётся я хз!
  • Яна донт стрес, накачаєш іще прес😅
  • Ахахахахахаа обожаю тебя за твоё творчество а ещё за твой селф юмор :-)))))
  • Да ну в тебе живіт плоский!
  • 🔥🔥почуття гумору прекрасне👏
  • Ви чудові і Ваша історія чудесна. Слідкуємо і насолоджуємось Вашою творчістю... Тепер у нас усіх вільні каси 🦋🦋🦋
  • Мама, мабуть, радіє, що ти трішки поправилась😅♥️, - написали в Сети.

К слову, Яна постоянно удивляет публику не только своим творчеством, но и мировоззрением, так на нацотборе Евровидения девушка спела песню о веганстве и рассказал свою историю, а недавно в Интервью Маше Ефросининой призналась, что до сих пор девственница, поскольку считает неуместным спать с кем-то без любви.

Ранее мы писали, что Jerry Heil  раскритиковали из-за поста о Евровидении. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Jerry Heil, фигура звезд, фото в белье, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь