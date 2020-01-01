"Ох уж этот карантин": Jerry Heil показала фигуру в белье
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Украинская певица и блогер 24-летняя Jerry Heil (Яна Шемаева) насмешила Сеть ироничным постом о собственной фигуре.
В Инстаграм знаменитость выставила фото в светлом комплекте белья и дополнила его забавным текстом о последствиях карантина.
В частности, Яна написала, что ее плоский на фото животик - уже совсем не плоский, а вот с грудью, к счастью, ничего не случилось.
Мы его потеряли. Плоского живота больше нет. Но есть отличная новость! Плоскую грудь удалось сохранить! Ура?, - написала певица, анонсируя тренировки по йоге, которые проводит онлайн.
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Подписчики пришли в восторг от такого само-троллинга Яны и написали об этом в комментариях:
- Как тут поставить 3 лайка?
- Ты прекрасна в своем юморе
- Самоирония это хорошо“
- Я с тобой, будем становиться плоскими везде“
- Яна 😀 я тоже хожу по дому как беременный таракан, откуда это пузо берётся я хз!
- Яна донт стрес, накачаєш іще прес😅
- Ахахахахахаа обожаю тебя за твоё творчество а ещё за твой селф юмор :-)))))
- Да ну в тебе живіт плоский!
- 🔥🔥почуття гумору прекрасне👏
- Ви чудові і Ваша історія чудесна. Слідкуємо і насолоджуємось Вашою творчістю... Тепер у нас усіх вільні каси 🦋🦋🦋
- Мама, мабуть, радіє, що ти трішки поправилась😅♥️, - написали в Сети.
К слову, Яна постоянно удивляет публику не только своим творчеством, но и мировоззрением, так на нацотборе Евровидения девушка спела песню о веганстве и рассказал свою историю, а недавно в Интервью Маше Ефросининой призналась, что до сих пор девственница, поскольку считает неуместным спать с кем-то без любви.
Ранее мы писали, что Jerry Heil раскритиковали из-за поста о Евровидении.
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