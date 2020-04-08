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"Посвящается всем женщинам": Ефросинина записала забавный ролик о карантине

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Ведущая показала, как женщины проводят время на карантине.
"Посвящается всем женщинам": Ефросинина записала забавный ролик о карантине
"Посвящается всем женщинам": Ефросинина записала забавный ролик о карантине
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина поделилась в соцсети новым забавным роликом. Знаменитость решила показать, как женщины проводят время на карантине.

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Так, на странице Маши в Инстаграм появилось видео, где она в различных нарядах танцует под популярный хит MONATIK - “Кружит“. В ролике знаменитость стреляет с детского пистолета, пьет вино в компании мягких игрушек, убирает на кухни, делает маникюр и есть вкусняшки из холодильника.

“Посвящается всем женщинам на карантине! #Хроникикарантина #вокругтебявесьмиркружит“, - подписала 3-минутное видео Ефросинина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Хроникикарантина #вокругтебявесьмиркружит

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivona bigmir)net

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