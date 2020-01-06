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В пижаме и без мейкапа: Домашний снимок Шакиры стал интернет-хитом

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Пятилетний сын звезды сфотографировал ее дома без макияжа - и взорвал Сеть.

В пижаме и без мейкапа: Домашний снимок Шакиры стал интернет-хитом
В пижаме и без мейкапа: Домашний снимок Шакиры стал интернет-хитом
instagram.com/shakira

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Колумбийская певица Шакира взорвала Сеть домашним фото, которое сделал ее пятилетний сын. Снимок звезда добавила в Инстаграм. В кадре она сидит на полу в синей шелковой пижаме, со спутанными волосами и совершенно без макияжа. На лице певицы нежная улыбка, от чего фото получилось еще более трогательным. К слову, Шакира выглядит на нем максимум на 18 лет.

Думаю, мой сын Саша хочет стать фотографом, – подписала публикацию гордая мама.

За несколько часов снимок набрал более 1,8 млн лайков. 

В пижаме и без мейкапа: Домашний снимок Шакиры стал интернет-хитом
В пижаме и без мейкапа: Домашний снимок Шакиры стал интернет-хитом
instagram.com/shakira

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Напомним, что у 43-летней Шакиры кроме начинающего фотографа Саши есть еще один сын - Милан 7-ми лет. С отцом мальчиков испанским футболистом Жераром Пике звезда живет гражданским браком и принципиально не хочет узаконить отношения.  

Свою позицию яркая красотка некогда объяснила изданию “60 Minutes“, сказав, что избегает официальной регистрации брака, чтобы не утратить “свежести отношений“.

Ранее мы писали, что Шакира после долгого перерыва выпустила зажигательный трек. 

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Теги: Шакира, фото звезд без макияжа, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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