В пижаме и без мейкапа: Домашний снимок Шакиры стал интернет-хитом

Колумбийская певица Шакира взорвала Сеть домашним фото, которое сделал ее пятилетний сын. Снимок звезда добавила в Инстаграм. В кадре она сидит на полу в синей шелковой пижаме, со спутанными волосами и совершенно без макияжа. На лице певицы нежная улыбка, от чего фото получилось еще более трогательным. К слову, Шакира выглядит на нем максимум на 18 лет.

За несколько часов снимок набрал более 1,8 млн лайков.

Напомним, что у 43-летней Шакиры кроме начинающего фотографа Саши есть еще один сын - Милан 7-ми лет. С отцом мальчиков испанским футболистом Жераром Пике звезда живет гражданским браком и принципиально не хочет узаконить отношения.



Свою позицию яркая красотка некогда объяснила изданию “60 Minutes“, сказав, что избегает официальной регистрации брака, чтобы не утратить “свежести отношений“.

