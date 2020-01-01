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"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике

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Телеведущая выставила яркие кадры из нескольких фотосессий .

"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая покорила Сеть архивными фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, сделанных в разное время в знаковых для Осадчей местах. Большинство кадров - в купальниках.

На одном их фото Катя запечатлена в фотостудии в эффектном белом бикини. Осадчая держит в руке зонт от солнца, а фешн-фотограф Соня Плакидюк показывает ей результаты съемки.

Рубрика - найдено в архивах :) купальники, море и лето без карантина и вирусов
С @moi_sofism снимаем обложку @ pinkmagazine.ua. Ем мороженое на втором месяце беременности на сицилийском побережье, испанские гортензии и роскошный светское мероприятие в музее by @irinakovalchouk :) # щоденникпамяти делитесь фото, отмечайте меня, давайте вспомним те места, куда хочется вернуться, или просто приятно вспомнить, - написала Осадчая.

"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике
instagram.com/kosadcha

"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике
instagram.com/kosadcha

"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике
instagram.com/kosadcha

"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике
instagram.com/kosadcha

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Подписчики звезды отметили, что Осадчая отлично получилась на фото и белый купальник ей очень идет:

  • Очень сексуальная
  • Вы для меня идеал Женщины👌 Вы прекрасны
  • І все ж таки, щаслива жінка - гарна жінка!
  • Яка фігура!!!😍
  • Белый Вам очень идет...😍😍😍
  • Катя, ви, красунечка❤️
  • Фотограф Соня? Неймовірні фото👍👍👍
  • Класна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов показал, что готовит для семьи в карантин. 

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Теги: Катя Осадчая, фото в купальнике, Соня Плакидюк
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Источник: IVONА bigmir)net

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