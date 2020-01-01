"Очень сексуальная": Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике
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Популярная телеведущая Катя Осадчая покорила Сеть архивными фото. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, сделанных в разное время в знаковых для Осадчей местах. Большинство кадров - в купальниках.
На одном их фото Катя запечатлена в фотостудии в эффектном белом бикини. Осадчая держит в руке зонт от солнца, а фешн-фотограф Соня Плакидюк показывает ей результаты съемки.
Рубрика - найдено в архивах :) купальники, море и лето без карантина и вирусов
С @moi_sofism снимаем обложку @ pinkmagazine.ua. Ем мороженое на втором месяце беременности на сицилийском побережье, испанские гортензии и роскошный светское мероприятие в музее by @irinakovalchouk :) # щоденникпамяти делитесь фото, отмечайте меня, давайте вспомним те места, куда хочется вернуться, или просто приятно вспомнить, - написала Осадчая.
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Подписчики звезды отметили, что Осадчая отлично получилась на фото и белый купальник ей очень идет:
- Очень сексуальная
- Вы для меня идеал Женщины👌 Вы прекрасны
- І все ж таки, щаслива жінка - гарна жінка!
- Яка фігура!!!😍
- Белый Вам очень идет...😍😍😍
- Катя, ви, красунечка❤️
- Фотограф Соня? Неймовірні фото👍👍👍
- Класна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍, - написали в Сети.
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