Звезда балета опубликовала список любимых произведений.

Известная прима-балерина, Народная артистка Украины и судья проекта “Танці з зірками“ Екатерина Кухар подсказала подписчикам, чем заняться на карантине. Звезда посоветовала провести время за прочтением книг.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда балета опубликовала список своих любимых произведений разных жанров литературы.

“Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории...📚🤓 Составила для вас список своих любимых книг“, - написала Кухар.

Так, любителям классики Екатерина посоветовала обратить внимание на:

Уильям Шекспир - “Укрощение строптивой“

А. С. Пушкин - “Евгений Онегин“

Жорж Санд - “Консуэло“

Сомерсет Моэм - “Узорный покров“ / “Театр“

Тем, кто обожает детективы подойдут такие книги:

Ю. Несбё - “Охотник за головами“ / “Снеговик“ / “Жажда“ / “Не было печали“

Джеки Коллинз - “Мир полон женатых мужчин“ / “Рок-звезда“ / “Голливудские дети“

Любителям современной литературы балерина советует прочитать:

Дэн Браун - “DaVinci code“ / “Ангелы и Демоны“ / “Инферно“ / “Точка обмана“

Борис Акунин - “Левиафан“ / “Коронация, или Последний из романов“

Ольга Фреймут - “Про любов“ / “Этикет“

Анастасия Игнатова - “Мама успеет всё“

Анна Гавальда - “35 килограммов надежды“

Лучшие книги по психологии по версии Екатерины Кухар:

Дейл Карнеги - “Как перестать беспокоиться и начать жить“ / “Искусство публичной речи“

Вадим Зеланд - “Трансёрфинг реальности“

Любимые книги звезд: Что советует почитать Екатерина Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

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