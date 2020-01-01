Любимые книги звезд: Что советует почитать Екатерина Кухар
Известная прима-балерина, Народная артистка Украины и судья проекта “Танці з зірками“ Екатерина Кухар подсказала подписчикам, чем заняться на карантине. Звезда посоветовала провести время за прочтением книг.
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Так, на своей странице в Инстаграм звезда балета опубликовала список своих любимых произведений разных жанров литературы.
“Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории...📚🤓 Составила для вас список своих любимых книг“, - написала Кухар.
Так, любителям классики Екатерина посоветовала обратить внимание на:
- Уильям Шекспир - “Укрощение строптивой“
- А. С. Пушкин - “Евгений Онегин“
- Жорж Санд - “Консуэло“
- Сомерсет Моэм - “Узорный покров“ / “Театр“
Тем, кто обожает детективы подойдут такие книги:
- Ю. Несбё - “Охотник за головами“ / “Снеговик“ / “Жажда“ / “Не было печали“
- Джеки Коллинз - “Мир полон женатых мужчин“ / “Рок-звезда“ / “Голливудские дети“
Любителям современной литературы балерина советует прочитать:
- Дэн Браун - “DaVinci code“ / “Ангелы и Демоны“ / “Инферно“ / “Точка обмана“
- Борис Акунин - “Левиафан“ / “Коронация, или Последний из романов“
- Ольга Фреймут - “Про любов“ / “Этикет“
- Анастасия Игнатова - “Мама успеет всё“
- Анна Гавальда - “35 килограммов надежды“
Лучшие книги по психологии по версии Екатерины Кухар:
- Дейл Карнеги - “Как перестать беспокоиться и начать жить“ / “Искусство публичной речи“
- Вадим Зеланд - “Трансёрфинг реальности“
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