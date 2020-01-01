"Малыш Ренн": Рики Мартин показал подросшего сына

Пуэрториканский певец показал лицо младшего ребенка.

В конце октября 2019 года всемирно известный пуэрториканский исполнитель Рики Мартин сообщил фанам о пополнении в семье. Он и его супруг Джован Йосеф в четвертый раз стали родителями.

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А на днях на своей странице в Instagram 48-летний артист решил показать, как подрос сын, которого назвали Ренном. Мартин опубликовал три черно-белых кадры, где малыш позирует в полосатом наряде. На снимках можно рассмотреть лицо 5-месячного мальчика.

“Ренн Мартин-Йосеф. Малыш дома“, - подписал фото певец.

Рики Мартин показал подросшего сына Скриншот

Рики Мартин показал подросшего сына Скриншот

Рики Мартин показал подросшего сына Скриншот

Напомним, ранее Анна Седокова поздравила сына с 3-летием.

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