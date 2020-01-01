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"Малыш Ренн": Рики Мартин показал подросшего сына

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Пуэрториканский певец показал лицо младшего ребенка.
"Малыш Ренн": Рики Мартин показал подросшего сына
"Малыш Ренн": Рики Мартин показал подросшего сына
instagram.com/ricky_martin

В конце октября 2019 года всемирно известный пуэрториканский исполнитель Рики Мартин сообщил фанам о пополнении в семье. Он и его супруг Джован Йосеф в четвертый раз стали родителями.

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А на днях на своей странице в Instagram 48-летний артист решил показать, как подрос сын, которого назвали Ренном. Мартин опубликовал три черно-белых кадры, где малыш позирует в полосатом наряде. На снимках можно рассмотреть лицо 5-месячного мальчика.

“Ренн Мартин-Йосеф. Малыш дома“, - подписал фото певец.

Рики Мартин показал подросшего сына
Рики Мартин показал подросшего сына
Скриншот

Рики Мартин показал подросшего сына
Рики Мартин показал подросшего сына
Скриншот

Рики Мартин показал подросшего сына
Рики Мартин показал подросшего сына
Скриншот

Напомним, ранее Анна Седокова поздравила сына с 3-летием

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Теги: Рики Мартин
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Источник: Ivona bigmir)net

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