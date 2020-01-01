Оливия Калпо поделилась кадрами горячей фотосессии в воде.

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

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Американская модель и актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калпо, кого мужской журнал MAXIM назвал самой сексуальной женщиной планеты, порадовала поклонников горячими фото.

В Инстаграм 27-летняя знаменитость добавила снимки, на которых позирует в белом бикини, лежа на боку в воде.

Топ и трусики девушки почти полностью просвечиваются, подчеркивая необычайно аппетитную фигуру красотки.

За несколько часов в Сети откровенные фото Оливии набрали более 200 тыс. лайков.

К слову, Мисс Вселенная любит выкладывать в соцсети пикантные снимки - еще бы, девушка в прекрасной форме, которую ей, по словам самой модели, помогают поддерживать йога и бег. Правда, в описании к снимкам красотка отметила, что сейчас немного набрала в весе.

Эта Фотосессия выглядит как миллион лет назад, и это вдохновляет меня вернуться в форму. Последние несколько недель я ел дрянную еду от чистой скуки, кто-нибудь еще со мной ?! Некоторое время это было весело, но начался здоровый карантин, и позже на этой неделе я собираюсь поделиться тем, что я делаю, чтобы избежать бессмысленной еды и некоторыми из моих любимых приложений для тренировок - мы получили это @ yutsai88 @si_swimsuit, - написала звезда.

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

Оливия родилась в семье музыкантов. Ее отец - итальянец, а по линии матери есть также ирландцы. Кроме Оливии в семье еще четверо детей. Мисс Вселенная умеет играть на виолончели и обучалась вокалу. Параметры модели: рост - 170 см, грудь - 86 см, талия - 64 см бедра - 89 см.

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

Огонь!: Самая сексуальная женщина планеты показала фото в мокром бикини instagram.com/oliviaculpo

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