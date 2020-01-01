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"Не сижу ни на какой диете": Соня Плакидюк раскрыла секрет своего похудения

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Fashion-фотограф призналась, что главное в достижении цели - это сменить мировоззрение .

"Не сижу ни на какой диете": Соня Плакидюк раскрыла секрет своего похудения
instagram.com/moi_sofism

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Модный фотограф и эксперт реалити “Нового канала“ и “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк раскрыла секрет своего похудения, которое отметили телезрители.

В беседе с журналистом Романом Тимофеевым Соня отметила, что сбросила вес без помощи изнурительных диет. Часть интервью опубликовало издание “Караван истории“.

Самым первым секретом, который раскрыла Соня, стал “закон камеры“ - звезда отметила, что вживую она всегда была худее, чем казалась “в телевизоре“. Также фешн-фотограф призналась, что решила некоторые проблемы со здоровьем, вызывающие полноту:

Во-первых, телевизор ужасно полнит! Никогда не была такой толстой, как иногда казалось в кадре. Во-вторых, я закончила лечить свою щитовидную железу. У меня были проблемы с обменом веществ, долго сидела на таблетках, на которых в принципе похудеть невозможно, а теперь перестала их принимать, - рассказала Плакидюк.

"Не сижу ни на какой диете": Соня Плакидюк раскрыла секрет своего похудения
instagram.com/moi_sofism

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Однако самым важным моментом на пути к идеальному весу Соня назвала перемены в мировоззрении:


Мне удалось достичь какой-то гармонии и дзена. Есть же еще психологический фактор: кто-то может набрать вес, как психологическую защиту, точно так же можно похудеть, решив психологические проблемы, — признается Соня.

"Не сижу ни на какой диете": Соня Плакидюк раскрыла секрет своего похудения
instagram.com/moi_sofism

И ходя фотограф против каких-либо диет, она практикует интервальное голодание:

Я не могу сказать, что сейчас сижу на какой-то диете. Просто важно прийти к единой системе, в которой ты можешь жить всю жизнь. У меня это интервальное голодание. А еще я очень скучаю по спортзалу — заниматься спортом меня мотивирует возможность продлить молодость, — добавила Плакидюк.

"Не сижу ни на какой диете": Соня Плакидюк раскрыла секрет своего похудения
instagram.com/moi_sofism

Ранее мы писали, что Ани Лорак усиленно занялась спортом в карантин. 

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Теги: Соня Плакидюк, фотограф, похудение
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Источник: IVONА bigmir)net

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