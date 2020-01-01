Ревели, как олени: Артем Пивоваров и секси-блонда шокировали Лесю Никитюк

В шоу Нового канала девушка и певец продемонстрировали уникальные голосовые способности.

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Настоящие ретро-дивы в платьях из пайеток и перьями в волосах. Так 43 блондинки встретили в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале певца Артема Пивоварова. А топ-блондинка появилась в фантастическом образе королевы кабаре, бурлеска и джаза. В платье, которое было похоже на открытую раковину. Этакая Дита фон Тиз и Монро в одном лице. Словом, «златовласки» в очередной раз доказали, что любят восхищать участников внешним видом.

Артем еще не успел оправиться от ярких луков блонд, а его уже вызывали на баттл.

– Я владею уникальным умением – реву, как олень, – призналась участница Наталья. – Знаю, Артем, что и ты любишь экспериментировать с голосом. Так как, покажем, что умеем?

Артем Пивоваров и секси-блонда шокировали Лесю Никитюк Пресс-служба

– Вся съемочная группа была шокирована ревом, который издавала Наталья, – признается креативная редактор шоу Ольга Чеснокова. – Потом мы включили запись, как на самом деле ревет рогатое животное (улыбается). Представляете, звуки блонды были идентичны оленьим.

Таких экспериментов за три сезона в шоу еще не было!

И только в шоу «Кто против блондинок?» зрители и фанаты Артема могли узнать, что певец умеет не только имитировать рев оленя!

За кулисами певец признался, что раньше пел в рок-группах. Собственно, тогда и научился нескольким техникам экстрим-вокала.

– Я владею: игральной, скриминг, пиг войс, харш, – говорит певец. – Поэтому могу легко имитировать рев многих хищных животных – тигра, медведя, слона (улыбается).

Включайте шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале каждый вторник в 19:00, и вы узнаете еще больше невероятных фактов о своих любимых артистах!

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