Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"На маму похож": Тодоренко показала фото, на котором сын - ее копия

Комментариев: 4
Телеведущая написала трогательный пост об отцовстве и показала фото Майкла с Топаловым .

"На маму похож": Тодоренко показала фото, на котором сын - ее копия
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: “Последствия карантина“: Тодоренко заговорила о разводе и психологе

Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко очаровала Сеть новым фото подросшего сына Михаила, которого они с мужем называют Майклом. В Инстаграм Регина добавила снимок, на котором 2-летний малыш позирует на руках у своего папы музыканта Влада Топалова.

Артист примеряет на Майкла свои очки и заливисто смеется.

Таким ярким снимком Тодоренко иллюстрировала пост о том, как меняются мужчины после рождения детей.

У женщин зачастую гормональный фон сильно меняется с момента зачатия, а у мужчин как бы все остаётся прежним , но НЕТ, девочки, если на плечи мужчины ложится полный уход за ребёнком , у него в колоссальных количествах вырабатывается гормон окситоцин - гормон привязанности, заботы и любви! -

написала Регина. -

Мужчина меняется на глазах и с гордостью выполняет свою функцию в воспитании ребёнка! О, магия! И тут мы понимаем, что не только мамка обязана трястись над чадом, порой оберегая его даже от отца, но и папа является необходимым элементом в данной связке, равнозначным женщине! Не надо преуменьшать способностей наших мужей и тащить на себя одеяло, мол «я сама тут дома зашиваюсь, а ты всего лишь деньги приносишь». Необходимо разделять обязанности с рождения. Обожаю эту оправдательную фразу «время папы наступает после 3х, а то и позже“😂

Нифига подобного ! Папа - это здесь и сейчас, а не после 3х!!! Если у вас в семье папа не принимает участия в формировании новой личности или делает это посредственно , поверьте , вы так и продолжите жаловаться на усталость, отсутсвие личной жизни и работы!
#регинатодоренко #марафондляумных

"На маму похож": Тодоренко показала фото, на котором сын - ее копия
instagram.com/reginatodorenko

Подписчики Тодоренко похвалили публикацию телеведущей и подметили, что сын стал копией своей мамы.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко нарвалась на критику в Сети из-за карантина. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: дети звезд, Регина Тодоренко, Влад Топалов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  08.04.2020, 15:59
Оценка:  0
pусский
Слава России!
гость  (аноним)  08.04.2020, 13:53
Оценка:  0
гость
Сосай болт, УВася, ты не украинец, ты тупой укроп
Василий*Петросян    08.04.2020, 12:41
Оценка:  0
Василий*Петросян
6лядина свиноруснявая, пускай валит в свою пидapаxy, и не возвращается. и пускай не смеет называть себя украинкой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Тодоренк о - pуcнявaя свинособака !!!!!!!!!!!!!!!!!
МаюРацию    08.04.2020, 13:09
Оценка:  -23
МаюРацию
Ты тоже русский, только с Окраины
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь