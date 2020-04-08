Телеведущая написала трогательный пост об отцовстве и показала фото Майкла с Топаловым .

"На маму похож": Тодоренко показала фото, на котором сын - ее копия instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко очаровала Сеть новым фото подросшего сына Михаила, которого они с мужем называют Майклом. В Инстаграм Регина добавила снимок, на котором 2-летний малыш позирует на руках у своего папы музыканта Влада Топалова.

Артист примеряет на Майкла свои очки и заливисто смеется.

Таким ярким снимком Тодоренко иллюстрировала пост о том, как меняются мужчины после рождения детей.

У женщин зачастую гормональный фон сильно меняется с момента зачатия, а у мужчин как бы все остаётся прежним , но НЕТ, девочки, если на плечи мужчины ложится полный уход за ребёнком , у него в колоссальных количествах вырабатывается гормон окситоцин - гормон привязанности, заботы и любви! - написала Регина. - Мужчина меняется на глазах и с гордостью выполняет свою функцию в воспитании ребёнка! О, магия! И тут мы понимаем, что не только мамка обязана трястись над чадом, порой оберегая его даже от отца, но и папа является необходимым элементом в данной связке, равнозначным женщине! Не надо преуменьшать способностей наших мужей и тащить на себя одеяло, мол «я сама тут дома зашиваюсь, а ты всего лишь деньги приносишь». Необходимо разделять обязанности с рождения. Обожаю эту оправдательную фразу «время папы наступает после 3х, а то и позже“😂 Нифига подобного ! Папа - это здесь и сейчас, а не после 3х!!! Если у вас в семье папа не принимает участия в формировании новой личности или делает это посредственно , поверьте , вы так и продолжите жаловаться на усталость, отсутсвие личной жизни и работы!

#регинатодоренко #марафондляумных

"На маму похож": Тодоренко показала фото, на котором сын - ее копия instagram.com/reginatodorenko

Подписчики Тодоренко похвалили публикацию телеведущей и подметили, что сын стал копией своей мамы.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко нарвалась на критику в Сети из-за карантина.

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