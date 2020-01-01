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"Горжусь любимым": Новая возлюбленная хирурга Каминского запостила общее фото

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Ольга Богатая показала снимок с Эдгаром Каминским в защитных масках .

"Горжусь любимым": Новая возлюбленная хирурга Каминского запостила общее фото
instagram.com/edgar_kaminskyi

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Прошло совсем немного времени с тех пор, как бывшего мужа Славы из “НеАнгелов“ пластического хирурга Эдгара Каминского подозревали в новом романе и вычисляли его новую пассию - и вот влюбленные уже не скрывают отношений, выставляя в Сеть общие фото.

Так, арт-директор известного украинского модельера, автор проектов Ольга Богатая, которая недавно рассказала о том, как завязался ее роман с Каминским, написала в Инстаграм трогательный пост, добавив фото с Эдгаром.

Они оба позируют в черных защитных масках, тесно прижавшись друг к другу.

В публикации Ольга поблагодарила Эдгара за участие в благотворительной акции по сбору средств для тех, кто лишился работы из-за пандемии COVID-19, а также всем, кто нуждается. Ольга трогательно назвала Эдгара “любимым“ и отметила, что очень им гордится, равно и как его друзьями, оказывающими помощь людям.

Я очень горжусь своим любимым человеком Эдгаром Каминским, его друзьями и всеми людьми, которые присоединились к флешмобу # залишайсявдомаядопоможу. Сегодня уже перечислили 60 000 грн и помогли 30 семьям. К концу карантина число семей увеличится до 100, а если вы присоединитесь, то будет еще больше, - призвала Ольга.

"Горжусь любимым": Новая возлюбленная хирурга Каминского запостила общее фото
instagram.com/bogataya_olga

Напомним, что Слава и Эдгар Каминские расстались в июне 2019 года. В ноябре 2019 Каминский рассказал, что у него уже есть новые отношения и прокомментировал, что не сможет вернуться к Славе. Чуть позже стало известно, что новой возлюбленной успешного пластического хирурга стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая. Влюбленные уже успели вместе отдохнуть во французских Альпах.

Ранее мы писали, что Слава Каминская выставила фото в белье. 

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Теги: Эдгар Каминский, Слава Каминская, Ольга Богатая, романы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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