Звезда "Фантастических тварей" подрался с женщиной во время отдыха в Исландии.

В Сети появилось видео, где актер Эзра Миллер напал на фанатку Getty Images

В Сети активно обсуждают видео, где якобы американский актер, звезда “Фантастических тварей“ и “Лиги справедливости“ Эзра Миллер напал на свою поклонницу. Инцидент случился 1 апреля возле одного из баров Рейкьявика.

Читай также: Участница “Супермодель по-украински“ напилась и показала ягодицы

Скандальный ролик опубликовал случайный прохожий в своем Twitter-аккаунте. В видео можно увидеть, как мужчина похожий на Эзру схватил фанатку за горло и повалил на землю. При этом главный герой ролика кричал: “Вы хотите подраться? Вы этого хотите?“.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Кроме того, автор ролика сообщил, что перед перед дракой парень плюнул в поклонницу и ее друзей и показал им шрамы, которые остались у него от предыдущих драк с хейтерами.

Читай также: Ким и Кортни Кардашьян подрались на камеру: видео

Пользователи Сети долгое время сомневались, действительно ли это был Миллер. Однако, в издании Variety подтвердили, что 1 апреля актер Эзра Миллер отдыхал в столице Исландии. Сам Эра и его представители пока не комментируют информацию о нападении.

Ранее мы писали, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг переболела коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram