В Сети появилось видео, где актер Эзра Миллер напал на фанатку

В Сети активно обсуждают видео, где якобы американский актер, звезда “Фантастических тварей“ и “Лиги справедливости“ Эзра Миллер напал на свою поклонницу. Инцидент случился 1 апреля возле одного из баров Рейкьявика.

Читай также: Участница “Супермодель по-украински“ напилась и показала ягодицы

Скандальный ролик опубликовал случайный прохожий в своем Twitter-аккаунте. В видео можно увидеть, как мужчина похожий на Эзру схватил фанатку за горло и повалил на землю. При этом главный герой ролика кричал: “Вы хотите подраться? Вы этого хотите?“.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt