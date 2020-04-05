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В Сети появилось видео, где актер Эзра Миллер напал на фанатку

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Звезда "Фантастических тварей" подрался с женщиной во время отдыха в Исландии.
В Сети появилось видео, где актер Эзра Миллер напал на фанатку
В Сети появилось видео, где актер Эзра Миллер напал на фанатку
Getty Images

В Сети активно обсуждают видео, где якобы американский актер, звезда “Фантастических тварей“ и “Лиги справедливости“ Эзра Миллер напал на свою поклонницу. Инцидент случился 1 апреля возле одного из баров Рейкьявика.

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Скандальный ролик опубликовал случайный прохожий в своем Twitter-аккаунте. В видео можно увидеть, как мужчина похожий на Эзру схватил фанатку за горло и повалил на землю. При этом главный герой ролика кричал: “Вы хотите подраться? Вы этого хотите?“.

Кроме того, автор ролика сообщил, что перед перед дракой парень плюнул в поклонницу и ее друзей и показал им шрамы, которые остались у него от предыдущих драк с хейтерами.

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Пользователи Сети долгое время сомневались, действительно ли это был Миллер. Однако, в издании Variety подтвердили, что 1 апреля актер Эзра Миллер отдыхал в столице Исландии. Сам Эра и его представители пока не комментируют информацию о нападении.

Ранее мы писали, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг переболела коронавирусом.

 

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Теги: Эзра Миллер
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Источник: Ivona bigmir)net

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