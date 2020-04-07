Рэпер показал, как поменялся местами с Мими - подписчики в восторге .

"Это ТОП!": Потап рассмешил поклонников забавным видео с собачкой Насти instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) развеселил Сеть новым “карантинным“ видео. В Tiktok Потап записал ролик с собачкой своей жены певицы Насти Каменских пуделем Мими.

В какой-то момент они с Мими поменялись местами: собачка появилась в кадре в бежевом мини-плаще, как у Потапа, а сам рэпер оказался сидящим на полу в кучерявой “шубке“.

Ролик Потапенко снял как часть #swichchallenge, смысл которого после выключения света, показать участников видео в одежде друг друга.

Подписчики отметили, что видео получилось очень смешное и назвали его “топовым“.

Ранее мы писали, что Потап и Позитив запустили свое шоу.

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