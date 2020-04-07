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"Это ТОП!": Потап рассмешил поклонников забавным видео с собачкой Насти

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Рэпер показал, как поменялся местами с Мими - подписчики в восторге .

"Это ТОП!": Потап рассмешил поклонников забавным видео с собачкой Насти
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) развеселил Сеть новым “карантинным“ видео. В Tiktok Потап записал ролик с собачкой своей жены певицы Насти Каменских пуделем Мими.

В какой-то момент они с Мими поменялись местами: собачка появилась в кадре в бежевом мини-плаще, как у Потапа, а сам рэпер оказался сидящим на полу в кучерявой “шубке“.

Ролик Потапенко снял как часть #swichchallenge, смысл которого после выключения света, показать участников видео в одежде друг друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#swichchallenge #птп #мими

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Подписчики отметили, что видео получилось очень смешное и назвали его “топовым“.

Ранее мы писали, что Потап и Позитив запустили свое шоу.

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Теги: Потап, Настя Каменских, смешное видео
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Источник: IVONА bigmir)net

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гость  (аноним)  07.04.2020, 19:23
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потап - лысый говномес
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