"Я пришла в шок и разрыдалась": Квиткова похвасталась подарком от Добрынина

Победительница "Холостяка-9" показала, что ей подарил Никита Добрынин.

Невеста главного героя 9 сезона реалити-шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась с подписчиками трогательной историей. Звезда рассказала о долгожданном подарке от возлюбленного.

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Так, на своей странице в Инстаграм девушка рассказала, что обожает котов. Однако Никите больше хотелось собаку. По словам Квитковой, из-за этого у нее возникали мелкие ссоры с Добрыниным.

Но на днях Никита все-таки решил подарить любимой домашнего питомца. Даша призналась, что расплакалась, увидев котенка. Нового члена семьи она назвала Каспером.

“Я невероятно сильно хотела котика, но Никита все время говорил,что у нас уже есть дома один кот🙄 и зачем нам второй.😹 Никите больше хотелось собаку и из-за этого у нас происходили маленькие споры. Я пришла в шок и разрыдалась, как маленькая девчонка,когда увидела дома маленький комочек шерсти😭 Я сидела работала, когда Никита пришел домой, поэтому не сразу поняла, откуда звук мяуканья. Если честно, я подумала,что это снова сбежал соседский кот,поэтому даже вышла открыть дверь,чтобы отправить котика обратно. Вернувшись в зал, я застопорилась, а потом спустилась на пол и стала плакать. Никите очень приглянулся этот котик и он решил купить его домой, ведь я все уши ему об этом прожужжала. Если это не любовь, то что тогда?✨ Знакомьтесь, Каспер. Наш маленький шкодник и грызун“, - написала Квиткова.

Квиткова похвасталась подарком от Добрынина Скриншот

Квиткова похвасталась подарком от Добрынина Скриншот

Напомним, ранее Даша Квиткова высказалась о коронавирусе.

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