Участницы "Від пацанки до панянки" стали Клеопатрами - фото

"Пацанки" изучали историю Египта на практике.

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Восьмую неделю обучения в Школе леди посвятили изучению истории – учениц отправили в условное кругосветное путешествие, во время которого они больше узнавали о разных странах. Так, во время «путешествия» в Египет девушкам рассказали о Клеопатре и предложили примерить роль царицы, чье имя известно во всем мире.

– Я больше надеялась, что мы будем учиться делать мумий или на верблюде кататься, – предположила участница «Від пацанки до панянки» Евгения #Батюшка Мазур.

– Египет имеет очень богатую и разнообразную историю. Но мы выбрали для девушек историю красоты, – пояснила директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Виктории Алехиной и Юлии Чигринец предложили стать Клеопатрами. Девушки конкурируют, поэтому мы хотели посмотреть, кто из них способен победить честно и красиво.

Остальные «пацанки» должны были стать служанками и жрицами и готовить своих Клеопатр ко встрече с Цезарем.

– Я сразу подумала, что надо выпить, – призналась Юлия #Бандитки Чигринец. – Потому что выполнять такое задание на трезвую голову была не готова. Я этого Цезаря еще не видела, а он уже меня раздражал.

– Мне не понравилось, потому что Вика #Боксерша над нами издевалась, – призналась еще одна участница реалити Нового канала, Катя #Канарейка Устинова. – Меня это очень обидело. Потому что я ко всем отношусь по-доброму. Я сказала Алехиной, что это неуважение.

Но лучше смотрите сами, как «пацанки» готовили своих Клеопатр ко встрече с Цезарем, в нашем фоторепортаже

Ранее мы писали, что участнице “Від пацанки до панянки“ сломали руку.

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