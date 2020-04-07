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Анна Курникова показала, как выглядит через два месяца после родов

Комментариев: 2
30 января возлюбленная Энрике Иглесиаса родила третьего ребенка.
Анна Курникова показала, как выглядит через два месяца после родов
Анна Курникова показала, как выглядит через два месяца после родов
instagram.com/annakournikova

Российская теннисистка, модель и возлюбленная испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, Анна Курникова поделилась милым снимком с двухмесячной дочерью Мэри. 39-летняя знаменитость в третий раз стала мамой 30 января.

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На странице Анны в Инстаграм появилось милое фото, где она в майке и спортивных штанах держит малышку на руках. Снимок был сделан на кухне дома Курниковой и Иглесиаса.

Отметим, что на свежем кадре можно рассмотреть подтянутую фигуру экс-теннисистки. Всего за два месяца Анне удалось вернуться в отличную форму.

Анна Курникова показала, как выглядит через два месяца после родов
Анна Курникова показала, как выглядит через два месяца после родов
Скриншот

Ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.

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Теги: Анна Курникова, Энрике Иглесиас
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 16:43
Оценка:  -1
гость
АННА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 16:14
Оценка:  -1
ВолодяГрОЙсман
Аня,спасибо,потешила старика.У меня встал.Но при чём здесь Энрике?Ведь все знают что это очередной ребёнок Олега Газманова по прозвищу"Секс-есаул".У него по всей планете более 100 тысяч детей,из них около 80 тысяч из нашей Украины.И многие из них уже во всю сами плодятся.
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