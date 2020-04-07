Анна Курникова показала, как выглядит через два месяца после родов
Российская теннисистка, модель и возлюбленная испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, Анна Курникова поделилась милым снимком с двухмесячной дочерью Мэри. 39-летняя знаменитость в третий раз стала мамой 30 января.
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На странице Анны в Инстаграм появилось милое фото, где она в майке и спортивных штанах держит малышку на руках. Снимок был сделан на кухне дома Курниковой и Иглесиаса.
Отметим, что на свежем кадре можно рассмотреть подтянутую фигуру экс-теннисистки. Всего за два месяца Анне удалось вернуться в отличную форму.
Ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.
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