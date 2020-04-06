"Какие формы": Слава Каминская в белье показала результаты тренировок
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская давно уже доказала поклонникам, что остроумия ей не занимать, однако на этот раз артистка превзошла сама себя.
В Инстаграм Слава добавила gif-ку, на которой засветилась в соблазнительном белье и с... накладными усами. К слову, формы Славы в откровенных трусиках цикламенового цвета, наглядно доказывают, что звезда недаром изнурительно тренировалась в зале и дома - округлые ягодицы артистки выглядят просто великолепно.
Что касается “маскарада“ с усами, похоже, артистка решила пошутить по поводу закрытых салонов красоты в карантин, а заодно и намекнуть на то, что любит мужчин с растительностью на лице:
Усики - пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣, - написала Слава.
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Подписчики подыграли Слава, пошутив, что главное после карантина - это не забыть сбрить усы. Многие похвалили формы артистки, наделав комплиментов ее ягодицам:
- Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины, трусики смертельно опасны, особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет “да“ 😁🤣
- Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
- Карантин...
- Мне бы такую ж....👏
- Главное после окончания карантина не забыть их сбрить)
- Попа класс 👌
- Бомбезно 👍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Слава Каминская показала своих “инстаграмных детей“.
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