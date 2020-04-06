Певица снялась в белье и с накладными усами, намекнув на то, что это необходимый атрибут для ее избранника .

"Какие формы": Слава Каминская в белье показала результаты тренировок instagram.com/babaslavka

Читай также: “Аж дух перехватило“: Деми Роуз показала, в каком виде ходит в карантин

Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская давно уже доказала поклонникам, что остроумия ей не занимать, однако на этот раз артистка превзошла сама себя.

В Инстаграм Слава добавила gif-ку, на которой засветилась в соблазнительном белье и с... накладными усами. К слову, формы Славы в откровенных трусиках цикламенового цвета, наглядно доказывают, что звезда недаром изнурительно тренировалась в зале и дома - округлые ягодицы артистки выглядят просто великолепно.

Что касается “маскарада“ с усами, похоже, артистка решила пошутить по поводу закрытых салонов красоты в карантин, а заодно и намекнуть на то, что любит мужчин с растительностью на лице:

Усики - пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣, - написала Слава.

Читай также: “Это кайфово!“: Слава Каминская нашла для себя плюсы в карантине

Читай также: Уроки стиля: Слава Каминская показала ТОП-5 образов для рыжеволосых

Подписчики подыграли Слава, пошутив, что главное после карантина - это не забыть сбрить усы. Многие похвалили формы артистки, наделав комплиментов ее ягодицам:

Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины, трусики смертельно опасны, особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет “да“ 😁🤣

Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Карантин...

Мне бы такую ж....👏

Главное после окончания карантина не забыть их сбрить)

Попа класс 👌

Бомбезно 👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала своих “инстаграмных детей“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.