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"Какие формы": Слава Каминская в белье показала результаты тренировок

Комментариев: 2
Певица снялась в белье и с накладными усами, намекнув на то, что это необходимый атрибут для ее избранника .

"Какие формы": Слава Каминская в белье показала результаты тренировок
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская давно уже доказала поклонникам, что остроумия ей не занимать, однако на этот раз артистка превзошла сама себя.

В Инстаграм Слава добавила gif-ку, на которой засветилась в соблазнительном белье и с... накладными усами. К слову, формы Славы в откровенных трусиках цикламенового цвета, наглядно доказывают, что звезда недаром изнурительно тренировалась в зале и дома - округлые ягодицы артистки выглядят просто великолепно.

Что касается “маскарада“ с усами, похоже, артистка решила пошутить по поводу закрытых салонов красоты в карантин, а заодно и намекнуть на то, что любит мужчин с растительностью на лице:

Усики - пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣, - написала Слава.

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Подписчики подыграли Слава, пошутив, что главное после карантина - это не забыть сбрить усы. Многие похвалили формы артистки, наделав комплиментов ее ягодицам:

  • Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины, трусики смертельно опасны, особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет “да“ 😁🤣
  • Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
  • Карантин...
  • Мне бы такую ж....👏
  • Главное после окончания карантина не забыть их сбрить)
  • Попа класс 👌
  • Бомбезно 👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала своих “инстаграмных детей“.

 

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Теги: Слава Каминская, фото в белье, фигура звезд в бикини, юмор
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 16:54
Оценка:  0
гость
Где в зелёном платье, у неё как-то очень низко сползли сиськи.
гость  (аноним)  07.04.2020, 16:53
Оценка:  0
гость
С подмышек набрила волос, за три недели карантина. Ждём когда с пизды набереет , на бороду хватит.
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