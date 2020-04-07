"Спасибо,что ты есть": Ксения Кошевая посвятила трогательный пост мужу-имениннику

7 апреля Евгений Кошевой отмечает день рождения.

Сегодня, 7 апреля, известный украинский шоумен, актер “Студии Квартал 95“ Евгений Кошевой отмечает день рождения. Артисту исполняется 37 лет.

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По случаю праздника супруга Евгения, звезда балета “Freedom“ Ксения Кошевая опубликовала в Инстаграм трогательный пост об имениннике. На своей странице Ксения разместила фото с Кошевым. В описании к снимку она поблагодарила супруга за 14 лет совместной жизни.

Танцовщица отметила, что долго привыкала к новой фамилии, статусу жены и мамы. Ксения заявила, что всегда чувствует поддержку мужа, поэтому считает его одновременно своим другом, советником,помощником,собеседником и даже собутыльником.

“Лет 14 тому назад!!!Ого😳Сама в шоке🙈😂😂😂Без твоей инициативы @evgenii.koshevoi не обошлось)))Если бы ты небыл настойчив и в то же время так робок...Сейчас наверное я не смогла бы называть себя мамой двоих дочек и женой.Хотя я долго привыкала к этому статусу🙄.И на фамилию Кошевая не сразу откликалась🙄))Ко всему привыкаешь,особенно к хорошему))Когда ты привык рассчитывать только на себя,а судьба предложили тебе лучшее!!!И как здорово чувствовать себя ЗА МУЖЕМ!!!Признаюсь честно это очень комфортно)) !!!Понимать,что ты больше не одна.Чувствовать поддержку всегда и во всем!!!Ты мой друг,советник.Когда мы понимаем друг друга с полу слова или взгляда,ты мое звуковое наполнение ,помощник,собеседник,собутыльник наконец😂😂😂Люблю тебя очень сильно❣️❣️❣️Спасибо,что ты есть❣️С Днём рождения❤️😘😘😘“, - написала Ксения.

Ксения Кошевая посвятила трогательный пост мужу-имениннику Скриншот

Ранее свой день рождения отпраздновала Ирина Билык.

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