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После двух выкидышей: Жена Алека Болдуина объявила о беременности

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Хилария Болдуин готовится стать мамой в пятый раз.
После двух выкидышей: Жена Алека Болдуина объявила о беременности
После двух выкидышей: Жена Алека Болдуина объявила о беременности
Getty Images

2019 год стал для американского актера Алека Болдуина и его супруги настоящим испытанием. Две беременности Хиларии закончились выкидышами

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Однако в понедельник, 6 апреля, Болдуин поделилась хорошей новостью. На своей странице в Инстаграм она написала, что вновь готовится стать мамой. Для 62-летнего Алека и 36-летней Хиларии это будет пятый совместный ребенок.

“Включите звук... Я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, как этот звук заставляет нас чувствовать себя. Только что получила отличную новость, что все хорошо и все здорово с малышом. Я хотела бы поделиться этим с вами“, - рассказала Хилария Болдуин.

Напомним, ранее Кэти Перри назвала пол будущего ребенка.

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Теги: Алек Болдуин, Хилария Болдуин
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Источник: Ivona bigmir)net

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