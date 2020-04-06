После двух выкидышей: Жена Алека Болдуина объявила о беременности

Хилария Болдуин готовится стать мамой в пятый раз.

2019 год стал для американского актера Алека Болдуина и его супруги настоящим испытанием. Две беременности Хиларии закончились выкидышами.

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Однако в понедельник, 6 апреля, Болдуин поделилась хорошей новостью. На своей странице в Инстаграм она написала, что вновь готовится стать мамой. Для 62-летнего Алека и 36-летней Хиларии это будет пятый совместный ребенок.

“Включите звук... Я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, как этот звук заставляет нас чувствовать себя. Только что получила отличную новость, что все хорошо и все здорово с малышом. Я хотела бы поделиться этим с вами“, - рассказала Хилария Болдуин.

Напомним, ранее Кэти Перри назвала пол будущего ребенка.

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