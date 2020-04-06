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Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев

Комментариев: 3
Участницу реалити Нового канала уже по дороге домой спасла Ирина Зайцева – заместитель директора Школы леди.
Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев
Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев
Пресс-служба

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Уже во второй раз преподаватели Школы леди применили свое право вето: сначала Екатерина Виноградова вернула на проект Евгению #Батюшку Мазур, а теперь Ирина Зайцева подарила шанс Владе Роговенко.

Экс-участница проекта «Супермодель по-украински» пришла на «Від пацанки до панянки», чтобы измениться. Но на восьмой неделе реалити снова наступила на те же грабли – девушка напилась и непристойно танцевала на одном из испытаний.

– Меня справедливо номинировали на выгон, – со слезами на глазах признается Власти Роговенко. – На прошлой неделе я получила черное перо, как худшая ученица. И не сделала выводов.

Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев
Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев
Пресс-служба

В номинации с Владиславой Роговенко стояли еще три «пацанки» – Виктория #Боксерша Алехина, Евгения #Батюшка Мазур и Юлия #Бандитка Чигринец. Но поскольку Влада не сделала выводов и не приложила усилий, попрощаться решили именно с ней.

– На словах, что именно я покидаю проект, у меня остановилось сердце, – поделилась участница реалити Нового канала. – Я не могла поверить, что еду домой. Не знала, что мне там делать. И была шокирована.

Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев
Від пацанки до панянки: участницу выгнали после пьянки и эротических танцев
Пресс-служба

Второй шанс «пацанке» дала Ирина Зайцева – уже когда та ехала домой, заместитель директора Школы леди догнала и сообщила Владиславе, что свое право вето применила к ней.

– Коллеги не соглашались, что Владу нужно оставить на проекте, – объясняет Ирина Зайцева. – Но лично я ей поверила. Увидела в ней ту, которой еще немного нужно помочь.

Сделает ли Владислава Роговенко выводы? И как воспримут ее возвращения другие участницы? Увидим в следующих выпусках «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, какие звезды приняли участие в записи онлайн-уроков. 

 

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Теги: новый канал, від пацанки до панянки
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Комментариев (3)
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Lobzik1    06.04.2020, 23:48
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Почему вся эта сцыкля-пехота без масок?
Что, им указы пох?
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