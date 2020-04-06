Артистка позировала для журнала "Отдохни" в зеленом клеенчатом плаще .

Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: “Никто не виноват“: Дикусар рассказал об отношениях с Билык

Легенда украинской музыкальной сцены Ирина Билык, которая сегодня, 6 апреля, празднует свое 50-летие, засветилась на обложке популярного журнала в ярком образе.

В Инстаграм звезда добавила фото нового выпуска “Отдохни“, для которого позировала в бледно-зеленом клеенчатом плаще с поясом, украшенным черными надписями. Образ звезды дополняет яркий макияж с помадой сочного красного цвета.

Муж хочет купить мне таблетку💊 вечной молодости!

А что подарили бы вы мне на день рождения?😜, - написала Билык.

Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: К юбилею Ирины Билык: GROSU дала новое звучание хиту 90-х

Поклонники отметили, что подарили бы Ирине здоровье, чтобы как можно дольше радовать публику новыми проектами:

Вам не нужна таблетка вечной молодости, потому что вы прекрасны!!! Красивая, эффектная, загадочная, невероятная!!! 👏

Ирочка,весь мир у Ваших ног!👑😍💖👍🔥👏😗🙌 Вы - само Совершенство!!!!🔥🔥🔥

Всё- что сделает Вас счастливой ❤️💋

Вам бы подошло в подарок кругосветное путешествие

Если душа молодая, то никакие таблетки не нужны😃Если бы я могла, то подарила бы вам песню❤️

Та ну, недавно же 30 было))) В любом возрасте вы прекрасна😍

Здоровья👌, чтобы вы могли радовать своим прекрасным творчеством😘#люблю💖, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык празднует 50-летие - лучшие хиты артистки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.