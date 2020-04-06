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Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала

Комментариев: 1
Артистка позировала для журнала "Отдохни" в зеленом клеенчатом плаще .

Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала
Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала
instagram.com/bilyk_iryna

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Легенда украинской музыкальной сцены Ирина Билык, которая сегодня, 6 апреля, празднует свое 50-летие, засветилась на обложке популярного журнала в ярком образе.

В Инстаграм звезда добавила фото нового выпуска “Отдохни“, для которого позировала в бледно-зеленом клеенчатом плаще с поясом, украшенным черными надписями. Образ звезды дополняет яркий макияж с помадой сочного красного цвета.

Муж хочет купить мне таблетку💊 вечной молодости!
А что подарили бы вы мне на день рождения?😜, - написала Билык.

Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала
Стильно: 50-летняя Билык в прозрачном плаще попала на обложку журнала
instagram.com/bilyk_iryna

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Поклонники отметили, что подарили бы Ирине здоровье, чтобы как можно дольше радовать публику новыми проектами:

  • Вам не нужна таблетка вечной молодости, потому что вы прекрасны!!! Красивая, эффектная, загадочная, невероятная!!! 👏
  • Ирочка,весь мир у Ваших ног!👑😍💖👍🔥👏😗🙌 Вы - само Совершенство!!!!🔥🔥🔥
  • Всё- что сделает Вас счастливой ❤️💋
  • Вам бы подошло в подарок кругосветное путешествие
  • Если душа молодая, то никакие таблетки не нужны😃Если бы я могла, то подарила бы вам песню❤️
  • Та ну, недавно же 30 было))) В любом возрасте вы прекрасна😍
  • Здоровья👌, чтобы вы могли радовать своим прекрасным творчеством😘#люблю💖, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык празднует 50-летие - лучшие хиты артистки. 

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Теги: Ирина Билык, наряды звезд, юбилей, обложка журнала
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 17:43
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гость
ИРИШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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